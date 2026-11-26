Vialidad Nacional solicitó circular con máxima precaución por todas las rutas nacionales de San Juan durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre, debido a las condiciones climáticas y al riesgo de crecientes y arrastre de material sobre las calzadas.

En el parte actualizado a la 1 de la madrugada, el organismo informó que los corredores se encuentran transitables con máxima precaución, aunque hizo especial énfasis en las rutas de la zona norte y cordillerana de la provincia.

La actualización se conoció apenas media hora después de que Vialidad Nacional advirtiera sobre una importante bajada de creciente en la Ruta Nacional 40 Norte, entre Tucunuco y Matías Sánchez, a la altura de Adán Quiroga.

Estado de las rutas nacionales

* Ruta Nacional 40 Norte: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 150, entre Huaco y el límite con La Rioja: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 149, en Iglesia: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 149, en Calingasta: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 141: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 153: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 20: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 40 Sur: transitable con máxima precaución.

Recomiendan evitar los viajes nocturnos

Desde Vialidad Nacional recomendaron evitar los traslados nocturnos por las zonas afectadas debido a la escasa visibilidad y la posible presencia de agua, barro y piedras sobre la calzada.

Asimismo, solicitaron no atravesar badenes con presencia de agua o material de arrastre, reducir la velocidad, mantener las luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y respetar las indicaciones del personal vial y de seguridad.

Personal y maquinaria del organismo nacional permanecen en alerta, con tareas de monitoreo permanente ante la evolución de las condiciones meteorológicas.