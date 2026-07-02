Las bajas temperaturas y las condiciones climáticas que afectan a distintos sectores de San Juan llevaron a Vialidad Nacional a recomendar evitar la circulación nocturna por cinco rutas nacionales de la provincia. La medida fue comunicada este martes debido a la presencia de calzada congelada, nieve, aguanieve, llovizna y neblina.

Según informó el Distrito San Juan de Vialidad Nacional, la recomendación alcanza a los siguientes corredores:

Ruta Nacional 150, en el tramo Jáchal-Rodeo.

Ruta Nacional 150, entre Jáchal e Ischigualasto.

Ruta Nacional 40 Norte, desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

Ruta Nacional 149, entre la ciudad de San Juan e Iglesia.

Ruta Nacional 153, en el departamento Sarmiento, entre Pedernal y Los Berros.

El organismo indicó que estos sectores presentan condiciones que pueden dificultar la conducción durante la noche, por lo que pidió a la población evitar transitar mientras persistan los fenómenos meteorológicos.

Por otra parte, Vialidad informó que el resto de los corredores nacionales permanecen habilitados, aunque solicitó circular con máxima precaución. Entre ellos se encuentran la Ruta Nacional 40 Sur, que une San Juan con Mendoza; la Ruta Nacional 20, hacia San Luis; y la Ruta Nacional 141, en dirección a Chepes, La Rioja.

Ante este escenario, el organismo recordó una serie de medidas de seguridad para quienes deban conducir. Entre las principales recomendaciones figuran reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante, evitar frenadas y maniobras bruscas y mantener siempre encendidas las luces bajas.

También aconsejó no utilizar las balizas mientras el vehículo está en movimiento, mantener los vidrios desempañados para mejorar la visibilidad, evitar zonas con acumulación de agua que puedan provocar aquaplaning y verificar previamente el estado de los neumáticos y del sistema de frenos.

Desde Vialidad Nacional reiteraron el pedido de colaboración a todos los conductores para priorizar la seguridad vial y evitar incidentes mientras continúen las condiciones climáticas adversas en la provincia.