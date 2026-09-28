Viciconte contó el terrible problema de Cubero en su primera vez en la cama

El inicio de una relación suele estar cargado de nervios y expectativas, pero para una de las parejas más populares del espectáculo argentino el primer encuentro cercano dejó una anécdota inolvidable. Mica Viciconte rompió el silencio y mandó al frente a Fabián Cubero al recordar un episodio bastante incómodo que frenó el entusiasmo en pleno acto.

Durante una emisión en vivo transmitida por streaming, la panelista rememoró con humor el obstáculo físico que afectó al exfutbolista cuando intentaban concretar su primer acercamiento pasional. Según comentó, el esfuerzo previo del deportista le jugó una mala pasada en el instante menos indicado.

"La primera vez con mi pareja, él se acalambró", manifestó la rubia para sorpresa de todos los presentes en el estudio. La situación demandó una pausa obligada justo cuando el clima de romanticismo comenzaba a elevarse entre ambos.

A pesar del malestar físico del exdefensor de Vélez Sarsfield, la influencer notó de inmediato lo que sucedía. "Estábamos en situación en la previa y en un momento yo siento que le estaba por agarrar el calambre, viste que lo sentís", explicó sobre la reacción que tuvo en la cama. Al percibir la molestia, no dudó en intervenir y preguntarle: "Ahí yo le dije: '¿estás bien?'".

El exfutbolista debió frenar los movimientos debido al dolor muscular, provocado por la exigencia física de un partido disputado pocas horas antes del encuentro. "'Me acalambré' me dijo él. '¿Te elongo?'", expresó Mica Viciconte al detallar la conversación que mantuvieron en medio de la habitación.

Por suerte para la pareja, el episodio no pasó a mayores y solo requirió unos minutos de paciencia para estirar la zona afectada. "Venía de un partido y era probable que se pueda acalambrar y me dijo no, no y estiró un poco", comentó sobre la maniobra que realizó el jugador. Tras el breve descanso, el malestar cedió y la noche continuó con normalidad: "Hubo una pausa hasta que se le vaya y después se retomó todo bien".