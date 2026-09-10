Vicky Granatto publicó un descargo luego de la polémica que generaron sus declaraciones sobre Lionel Messi tras el título mundial de Las Leonas. La jugadora aseguró que una de sus frases fue “absolutamente sacada de contexto”.

La integrante del seleccionado argentino había hablado en el programa ESPN Hockey sobre el saludo que Messi había enviado al plantel después de la consagración. Sus palabras se viralizaron y generaron críticas en redes sociales, por lo que decidió explicar públicamente el contexto.

Qué había dicho

Durante aquella aparición, Granatto había cuestionado el entusiasmo de algunas compañeras por recibir el saludo del capitán de la Selección argentina de fútbol. En ese momento había destacado especialmente a figuras históricas del hockey como Luciana Aymar y Mercedes Margalot.

Tras la repercusión, la jugadora explicó que su intención no había sido desmerecer a Messi ni el gesto que tuvo con el plantel campeón. Afirmó que buscaba “poner en valor a nuestras ídolas del hockey”, a quienes consideró referentes para miles de niñas que practican ese deporte.

Su mensaje sobre Messi

Granatto también destacó la admiración y el respeto que Las Leonas tienen por Messi. Además, aseguró que el mensaje de apoyo del futbolista hizo muy feliz al equipo y sostuvo que lo van a extrañar tras su retiro de la Selección.

La jugadora también afirmó que sus palabras fueron interpretadas de manera diferente a la intención original. En su descargo sostuvo que se había extraído una frase de una entrevista realizada una semana antes y que eso había generado la polémica.

El mensaje de Majo Granatto

En medio de la situación también se expresó Majo Granatto, hermana de Vicky y referente de Las Leonas. La jugadora manifestó públicamente su admiración por Messi y aseguró que siempre lo consideró un ejemplo para ella y para todo el seleccionado.

Majo había marcado el gol argentino en la final del Mundial frente a Países Bajos. Las Leonas se consagraron campeonas del mundo por tercera vez tras imponerse en la definición por penales.