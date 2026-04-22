El basquetbolista francés Victor Wembanyama sufrió una conmoción cerebral durante un partido de playoffs de la NBA tras un fuerte golpe contra el piso, lo que obligó a su salida inmediata del juego y encendió la alarma en todo el estadio.

El episodio ocurrió en el segundo cuarto del encuentro entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers, cuando el pivote de 22 años chocó con un rival y cayó de manera violenta, impactando su cabeza contra el parqué. Durante algunos segundos quedó aturdido en el suelo antes de poder levantarse y retirarse hacia el vestuario.

Tras la jugada, el jugador no pudo continuar en el partido y fue sometido al protocolo de conmoción cerebral que establece la liga, lo que implica evaluaciones médicas estrictas antes de un eventual regreso a la competencia.

El golpe generó gran preocupación tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico, ya que se trata de una de las máximas figuras jóvenes de la NBA y pieza clave para su equipo en plena serie de playoffs.

Antes de salir, Wembanyama había tenido una participación breve en el juego, pero su ausencia terminó siendo determinante en el desarrollo del partido, que finalizó con derrota para los Spurs y dejó la serie igualada.

Ahora, su evolución marcará los tiempos de recuperación. Según el protocolo vigente, deberá permanecer bajo observación y superar distintas etapas médicas antes de volver a jugar, lo que pone en duda su presencia en los próximos compromisos.