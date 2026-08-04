Victoria Canteros, la joven de 25 años acusada por el crimen de su novio Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco, se negó a declarar este martes y quedó formalmente imputada por homicidio agravado por el vínculo. La fiscal Ana González de Pacce brindó detalles de la investigación y confirmó que la sospechosa permanecerá detenida mientras avanza la causa.

Uno de los elementos que analiza la Justicia es una presunta declaración espontánea que Canteros habría realizado ante un policía cuando llegó al hospital el domingo. Según explicó la fiscal, la joven se encontraba alterada y tenía sangre en las manos cuando habría manifestado: “Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí”.

González de Pacce también señaló que, durante ese momento, Canteros habría reconocido que apuñaló a su pareja.

La causa tiene un antecedente de violencia

La fiscal confirmó además que en noviembre de 2025 existió una denuncia por violencia realizada por Guardia contra Canteros. Sin embargo, aquella causa fue archivada debido a que el joven no impulsó la acción penal.

En sentido contrario, González de Pacce indicó que no existen denuncias de violencia de género de Canteros contra Guardia.

La investigación continuará ahora con la incorporación de nuevos testimonios. De acuerdo con la fiscal, todavía quedan personas vinculadas al caso que deben declarar y aportar información para reconstruir lo sucedido.

Las contradicciones sobre el llamado de auxilio

Uno de los principales interrogantes está relacionado con quién pidió ayuda después del ataque.

En una primera declaración, un allegado identificado como Facundo sostuvo que Matías lo llamó por teléfono y le dijo: “Vení porque tu hermana me hincó”. Según su relato, durante la comunicación también se habría escuchado a Canteros gritar: “Me rompió el celular”.

Sin embargo, posteriormente el mismo testigo modificó su versión y aseguró que la llamada no había sido realizada por Matías, sino por la propia Canteros.

La diferencia entre ambos relatos es uno de los puntos que la Fiscalía deberá esclarecer para determinar qué ocurrió inmediatamente después de la agresión.

La habitación estaba revuelta y falta el celular de Guardia

Los investigadores también encontraron la habitación donde ocurrió el ataque completamente revuelta.

Además, se constató que habían desaparecido ahorros en efectivo que pertenecían a la víctima y su teléfono celular, un elemento considerado clave porque sería el aparato desde el cual se realizó el llamado de auxilio.

Hasta el momento, el celular no fue localizado. La Fiscalía busca establecer quién lo tenía y qué información podría contener para reconstruir los últimos minutos de vida de Guardia.

Cómo fue el crimen

El hecho ocurrió este domingo en una vivienda ubicada sobre calle Donovan al 1400, en Resistencia. Según la investigación, Matías Guardia recibió una profunda puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja.

Luego del ataque, un amigo trasladó al joven de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, murió como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Canteros quedó detenida y ahora enfrenta una imputación por homicidio agravado por el vínculo. No obstante, al momento de declarar ante la Justicia se negó a responder preguntas.

La joven había dado previamente una versión diferente de los hechos: aseguró que recibió un llamado de un amigo para que se acercara a la vivienda y que, cuando llegó, encontró a Matías herido y tendido sobre la vereda. La Fiscalía deberá contrastar ese relato con los testimonios, las pericias y el resto de las evidencias reunidas.