El motor del Turismo Nacional volvió a rugir en el Circuito Internacional San Juan Villicum en el marco de la séptima fecha del Campeonato 2026. En una jornada compartida con el Turismo Carretera, Ever Franetovich (Ford Focus) se adjudicó con contundencia la tercera y última serie de la Clase 3, sellando una actuación dominante sobre el trazado de 4.254 metros.

El piloto oriundo de Venado Tuerto, al mando del auto del GC Competición, aprovechó desde el inicio la intensa disputa que se desató a espaldas de su unidad. Sin contratiempos en la vanguardia, Franetovich volvió a saborear la victoria en un parcial de la división mayor tras un año de sequía, registrando su último antecedente triunfal el 6 de julio de 2025 en Termas de Río Hondo.

Maniobras al límite en el circuito albardón

Detrás del andar firme del santafesino —uno de los habituales ganadores en el historial de la categoría en suelo sanjuanino—, la batería ofreció un desenlace electrizante. Bautista Damiani (VW Vento), del equipo Saturni Racing, protagonizó una notable remontada tras haber largado en la quinta colocación. En el giro final, Damiani sacó provecho del roce entre Sebastián Gómez (VW Vento) y Facundo Chapur (Honda Civic) para escalar al segundo lugar, cruzando la meta a 4s234 del ganador.

Con estos resultados decretados sobre la pista albardona, la grilla de partida para la gran final de la Clase 3 quedó configurada con Lucas Vicino (Toyota Corolla) adueñándose de la "pole position". Franetovich acompañará al mendocino en la primera fila de largada, mientras que la segunda hilera estará integrada por Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) y Facundo Ardusso (Toyota Corolla).

La carrera decisiva de la Clase 3 del TN en la provincia está programada para disputarse sobre un total de 18 vueltas o un tiempo máximo de 40 minutos de competencia, prometiendo un espectáculo de alto voltaje en el trazado sanjuanino.