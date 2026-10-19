El desfile de Victoria’s Secret volvió a reunir a algunas de las modelos más reconocidas del mundo y tuvo como gran protagonista a Kylie Jenner, quien debutó en la icónica pasarela con un corpiño valuado en 50 millones de dólares. El espectáculo se realizó este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos, con moda, música y figuras internacionales.

La empresaria e influencer lució el exclusivo Fantasy Bra, una pieza de lencería creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co. y considerada la más costosa en la historia de la marca. Su aparición marcó, además, el regreso de este diseño al desfile después de ocho años.

El corpiño de diamantes que se llevó todas las miradas

La prenda está compuesta por miles de diamantes naturales y tiene como pieza central un diamante amarillo de 75,54 quilates, cuyo valor fue estimado en 22 millones de dólares. La elaboración requirió más de 1.000 horas de trabajo de 15 artesanos.

Jenner completó el conjunto con una minifalda vaporosa, zapatos transparentes y alas blancas de plumas. Su participación sorprendió al público y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

El regreso de las modelos icónicas

La pasarela también convocó a figuras históricas y referentes actuales de Victoria’s Secret. Bella Hadid fue la encargada de abrir el espectáculo, mientras que Adriana Lima y Alessandra Ambrosio estuvieron entre las grandes protagonistas de una edición que apostó por recuperar el glamour tradicional de la marca.

También desfilaron Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Joan Smalls, Alex Consani, Anok Yai y Paloma Elsesser, entre otras modelos.

El evento incluyó presentaciones musicales de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo KATSEYE. La propuesta combinó distintos estilos, con plumas, brillos, lentejuelas y diseños inspirados en las estaciones del año.

Una apuesta para recuperar el brillo del desfile

El regreso del Fantasy Bra fue uno de los principales atractivos de la edición 2026. La pieza no se presentaba en la pasarela desde 2018, cuando la marca comenzó a replantear su espectáculo en medio de cuestionamientos por los estándares de belleza y la falta de diversidad.

Con una combinación de supermodelos, nuevas figuras y celebridades, Victoria’s Secret volvió a apostar por un formato que mezcla moda y entretenimiento para recuperar su lugar entre los eventos más comentados de la industria.