El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ya tiene fecha y lugar confirmados. El tradicional desfile de la reconocida marca de lencería se realizará el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California, luego de que las últimas dos ediciones tuvieran como escenario a Nueva York.

El espectáculo comenzará a las 16:30, hora del Pacífico, y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube y de sus cuentas en redes sociales.

El cambio de sede responde a la intención de la compañía de realizar un show de mayor escala. Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret y PINK, explicó que buscaban una propuesta “más grande” y que no encontraron en Nueva York un espacio capaz de albergar todo lo que tenían previsto.

La edición 2026 tendrá además una fuerte participación de los fanáticos. La marca lanzó un sistema mediante el cual podrán ganar entradas para asistir presencialmente al desfile. Los sorteos se anunciarán semanalmente, cada jueves, a través de las redes sociales oficiales.

Las modelos confirmadas

Entre las figuras que ya fueron anunciadas para regresar a la pasarela aparecen Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion. Gigi Hadid es una de las caras más reconocidas de la marca y volverá a participar de uno de los eventos más importantes del calendario de la moda.

La firma también puso en marcha “Angels Among Us”, una búsqueda nacional de nuevas modelos en Estados Unidos. El proceso será mostrado en un especial de YouTube que se estrenará el 27 de septiembre y permitirá conocer las historias de las aspirantes que buscan llegar a la pasarela.

Música y novedades

Por el momento, Victoria’s Secret no reveló quiénes serán los artistas que participarán de la edición 2026. El año pasado, el espectáculo contó con las actuaciones de Missy Elliott, Madison Beer, TWICE y Karol G.

La organización anticipó que habrá sorpresas y una propuesta renovada. El concepto de esta edición será “Fandemonium”, con una mayor participación de los seguidores y una puesta en escena pensada para ser más grande que las anteriores.

Así, el regreso del desfile a Los Ángeles promete combinar las figuras históricas de la marca con nuevos rostros, música y una experiencia más cercana a los fanáticos.