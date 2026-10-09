La Cámara Minera de San Juan presentó este jueves a Victoria Vedia como nueva coordinadora de Comunicación Institucional. La joven estará a cargo del vínculo con la prensa local de la principal entidad que agrupa a las compañías mineras de la provincia.

"Ella es quien de ahora en adelante abrirá la puerta, la voz en el tema de comunicación y quien trabajará codo a codo con Marcelo Agulles", expresó Sandra Barceló, gerente de la Cámara Minera, durante un encuentro con periodistas en la sede de la CMSJ. Si bien el encuentro fue para presentar los avances exploratorios de 4 proyectos, aprovecharon para presentar a la nueva responsable del área. Agulles es el gerente de comunicaciones de Vicuña y dentro de la Cámara Minera se viene desempeñando al frente de la comisión de Comunicación de la entidad.

Vedia se desempeñó como productora en distintos programas de televisión, vinculados a canales como Telesol y Canal 4. También trabajó en el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano del Gobierno de San Juan.

Una nueva etapa para el área

La designación de Vedia se produce después de una serie de movimientos en muy poco tiempo en la entidad que agrupa a las empresas mineras de San Juan. En agosto pasado, la Cámara había anunciado la incorporación de la periodista Yanina Urcullu para ocupar la coordinación de Comunicación Institucional, luego de la salida de Leonardo Quiroga Cisella.

Sin embargo, Urcullu dejó el cargo poco después. Su decisión estuvo vinculada a una incompatibilidad entre las tareas de la institución y sus otras actividades laborales en la universidad.

Ahora, con la llegada de Vedia, la entidad vuelve a cubrir un puesto clave para la relación con la prensa, en un contexto de reorganización institucional que también incluyó en el último año cambios en su conducción y en su estructura ejecutiva.

Desde ahora, su función será coordinar la comunicación institucional y actuar como nexo entre las empresas mineras que integran la Cámara y los medios de comunicación de la provincia.