Los pilotos sanjuaninos protagonizaron un destacado fin de semana en el deporte motor fuera de la provincia, logrando triunfos resonantes en la quinta fecha del Rally Puntano y en el Campeonato Mendocino de Karting. Santiago Gambetta se quedó con la victoria en la Clase RC5 en San Luis, mientras que Josué Martos hizo lo propio en la categoría Infantiles en tierras mendocinas.

En el Rally Puntano, disputado en la localidad puntana de La Toma, Santiago Gambetta tuvo una actuación sobresaliente a bordo de su Ford Fiesta Kinetic, navegado por Maximiliano Vergara y con la atención del Ponce Rally Team.

El sanjuanino repitió el rendimiento de la primera etapa, se impuso el domingo en los cuatro tramos especiales y completó la competencia con un tiempo total de 1h 03m 34s (promedio de 104 km/h), ganando las dos etapas y los ocho tramos. Aventajó por 43 segundos a Feliciano de La Mota y por más de tres minutos a Martín Nievas, completando su gran faena con un segundo puesto en la clasificación general, a 1m 55s de los ganadores de la Clase A, Cristian González y Matías Ramos.

No obstante la alegría de Gambetta, la delegación sanjuanina en el rally sufrió bajas notables. Fernando y Luciano Reyes marchaban terceros en la Clase N1 y quintos en la general, pero un despiste el sábado provocó la rotura de la suspensión y su posterior abandono. La próxima fecha del certamen puntano se disputará los días 10 y 11 de octubre, con Villa Larca como posible escenario.

Por otro lado, el Campeonato Mendocino de Karting celebró su quinta fecha en un circuito inusual: las calles céntricas del departamento de San Martín. Allí, en la categoría Infantiles, Josué Martos firmó un fin de semana perfecto tras clasificar segundo a apenas 148 milésimas de la pole, imponerse en la serie única y ganar con autoridad la carrera final.

La representación sanjuanina en Mendoza se completó con la divisional Senior. Mateo Reinoso culminó en un meritorio cuarto lugar en la competencia final, en tanto que Valentino Bocelli debió abandonar la prueba cuando faltaban diez vueltas para la bandera a cuadros. La sexta fecha del karting mendocino ya tiene calendario confirmado y se realizará el 26 y 27 de septiembre en el kartódromo tradicional “Ciudad de San Martín”.