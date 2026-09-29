A horas del vencimiento del plazo para presentar ofertas por el contrato de transporte de personal para la construcción de Vicuña, los dos consorcios que competirán por el negocio ultiman detalles, cargan cientos de archivos y trabajan a contrarreloj para pelear por un contrato millonario. La licitación, gerenciada por la firma internacional Fluor para el proyecto que desarrollan BHP y Lundin Mining en Iglesia, es uno de los primeros grandes contratos que pondrá en juego el megaproyecto de cobre, con un monto estimado en US$60 millones y un plazo de dos a tres años.

Según confió a DIARIO HUARPE un empresario involucrado, la UTE sanjuanina que integra junto a Dream (la división minera de 20 de Junio) y Autotransporte San Juan sigue en pie y trabaja contrarreloj para completar la presentación. "Sigue todo igual, hasta mañana hay tiempo de subir archivos. Son 883 archivos, se suben durante un día, es muy grande la documentación", señaló la fuente.

Andesmar y Sotur, los socios principales

Del otro lado, la mendocina Andesmar avanza en el cierre de su propia alianza. "Estamos cerrando para mañana", confiaron fuentes de la compañía a este medio. Otras fuentes de la empresa señalaron que, hasta el momento, la estructura iría como se ha publicado en este medio: Andesmar y Sotur serían los principales socios de la UTE, mientras que las firmas COMINSA (Iglesia), Transporte Vega (Jáchal) y Thorkell (Jáchal) tendrían una participación minoritaria.

Las mismas fuentes aclararon que no está todo definido y que recién después de terminar con la presentación de los archivos para Vicuña —prevista para mañana— habría novedades sobre la composición final del consorcio.

La postura de Vicuña

Desde el proyecto no habrá comunicación oficial sobre el proceso. Al tratarse de una licitación privada, la empresa se resguarda absolutamente toda la información, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con otros procesos de esta índole. La próxima comunicación al respecto será para anunciar al ganador, pero para eso falta tiempo, no se ha precisado cuanto podría durar el proceso: Fluor no está atada a los plazos administrativos de una licitación pública tradicional y puede tomarse el tiempo que considere para evaluar las ofertas.

El escenario

La licitación de Vicuña se convirtió en una primera muestra concreta de la disputa por los negocios que abrirá el desarrollo del cobre en San Juan. De un lado, una UTE de históricos competidores sanjuaninos que unieron fuerzas para ganar escala. Del otro, una empresa mendocina que se alió con firmas de Iglesia y Jáchal para meterse en el contrato.

En el medio, un dato que excede a esta licitación: cerca de 200 empresas iniciaron gestiones para ingresar al entramado de proveedores mineros de San Juan, y las cámaras del sector registran un fuerte crecimiento en sus padrones. La pelea por los contratos de Vicuña recién empieza.