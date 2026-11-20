Vicuña adjudicó la construcción de los tramos E y F del Corredor Norte a una unión transitoria de empresas (UTE) integrada por la firma sanjuanina Minera Zlato y la constructora nacional José J. Chediack. Los trabajos comprenden 50 kilómetros de camino entre La Majadita y el Campamento Vicuña, en el departamento Iglesia, y forman parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto minero.

La adjudicación se concretó luego de un nuevo proceso competitivo en el que participaron empresas previamente precalificadas. Según informó la compañía, el objetivo es dar continuidad a las obras y avanzar con su ejecución antes de la temporada invernal de 2027.

La decisión representa otro avance en la construcción del Corredor Norte, una de las principales vías de acceso al proyecto por territorio sanjuanino. Previamente, Vicuña había adjudicado las secciones A1 y A2, que comprenden 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca.

El nuevo contrato contempla dos sectores con diferentes características geográficas y exigencias constructivas. El tramo E conectará La Majadita con La Brea y tendrá una extensión de 20 kilómetros. El trazado atraviesa un área de alta montaña que alcanza los 4.410 metros sobre el nivel del mar y contará con un ancho de servidumbre de 70 metros.

Las tareas previstas incluyen limpieza y preparación del terreno, excavaciones, cortes y rellenos, conformación de la subrasante y de la capa portante. También se instalarán alcantarillas y se ejecutarán obras complementarias y de señalización vial.

Por su parte, el tramo F unirá el campamento de La Brea con el Campamento Vicuña a lo largo de otros 30 kilómetros. Esta sección presenta mayores dificultades debido a las condiciones del terreno e incluye intervenciones especiales para garantizar la estabilidad y seguridad del camino.

Entre los trabajos contemplados se encuentran el encauzamiento de cauces, la estabilización de taludes y las intervenciones sobre roca mediante perforación y voladura. Además, se construirán rampas de frenado, zanjas impermeabilizadas, alcantarillas, gaviones, muros de terraplén armados y defensas, junto con la instalación de mallas estabilizadoras y señalización.

Las obras de ambos tramos habían comenzado en 2025, pero fueron discontinuadas en abril de 2026 debido al operativo invernal en la cordillera. Con la nueva adjudicación, la compañía busca retomar la ejecución de este segmento y avanzar en la consolidación de una vía estratégica para la conectividad y el movimiento logístico del proyecto.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta de BHP y Lundin Mining creada para desarrollar los depósitos Josemaría, ubicado en San Juan, y Filo del Sol, que se extiende entre San Juan y la Región de Atacama, en Chile. Ambos yacimientos forman parte de una iniciativa minera centrada en la producción de cobre, con presencia también de oro y plata.