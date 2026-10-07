Vicuña busca acelerar el avance del Corredor Norte, la futura vía de acceso que conectará sus proyectos Josemaría y Filo del Sol a través de territorio sanjuanino. Así lo informó este martes el Country Director de la compañía para Argentina, José Morea, tras una reunión de trabajo con funcionarios de los ministerios de Minería e Infraestructura de San Juan.

"Hoy por la mañana mantuvimos una productiva reunión de trabajo con los equipos del Ministerio de Minería y del Ministerio de Infraestructura, para acelerar la construcción del Corredor Norte. El encuentro permitió alinear los siguientes pasos inmediatos para que las obras progresen lo más rápido posible", señaló Morea.

El Corredor Norte es una de las principales obras de infraestructura asociadas al desarrollo de Vicuña. Según información de la compañía, el proyecto contempla aproximadamente 220 kilómetros de camino que permitirán acceder a Josemaría y Filo del Sol desde la provincia de San Juan. Parte de esos tramos ya fueron adjudicados y se encuentran en distintas etapas de ejecución.

Entre las obras ya licitadas se encuentran los tramos E y F, cercanos al campamento Batidero, adjudicados previamente a una UTE integrada por empresas constructoras. Más recientemente, Vicuña adjudicó el Tramo A, de 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, a otra unión transitoria de empresas con participación sanjuanina.

El avance del corredor es considerado estratégico para las próximas etapas del proyecto, ya que permitirá mejorar la logística de acceso a la zona donde se desarrollarán las futuras operaciones mineras. La propia compañía había señalado anteriormente que la obra requiere un cronograma complejo debido a las características geográficas y técnicas del trazado.

En su mensaje, Morea también destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para concretar este tipo de inversiones. "Cuando hay apertura y transparencia, se facilitan las alianzas entre el gobierno y las empresas para acelerar la inversión privada en infraestructura pública", expresó.

Además, agradeció el acompañamiento de los ministros Juan Pablo Perea y Fernando Perea durante el desarrollo de la iniciativa.