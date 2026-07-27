Vicuña lanzó una convocatoria laboral para el puesto de Analista de Contenido Local en la provincia de San Juan. La búsqueda, orientada a un nivel de antigüedad Mid-Senior, tiene como objetivo central la implementación y el seguimiento de una estrategia que priorice el empleo local y la contratación de proveedores de la zona.

El perfil seleccionado cumplirá una función estratégica como articulador entre la compañía minera y diversos actores clave, tales como empresas contratistas, comunidades, organismos públicos y oficinas de empleo. El propósito es asegurar que las oportunidades económicas generadas por el Proyecto Vicuña beneficien de manera efectiva a las personas y empresas dentro de su área de influencia.

El analista tendrá a su cargo el monitoreo riguroso de los compromisos asumidos por las contratistas, garantizando la trazabilidad y calidad de los datos sobre compras y contrataciones locales. Además, deberá elaborar reportes periódicos y detectar posibles desvíos en los objetivos de contenido local para proponer acciones correctivas.

Otra faceta fundamental del puesto es el impulso de programas de desarrollo de capacidades, que incluyen capacitaciones, mentorías y ruedas de negocios diseñadas para fortalecer la oferta laboral y empresarial de la comunidad.

Para acceder a esta posición, la empresa requiere profesionales universitarios en disciplinas como Administración, Ingeniería, Ciencias Sociales o Economía. Es indispensable contar con una experiencia mínima de tres años en industrias como la minería, energía o infraestructura, con un enfoque particular en programas de sostenibilidad y gestión de proveedores locales.

La convocatoria se da en el marco de la estrategia de Vicuña para fortalecer el empleo local y el desarrollo de proveedores, en línea con la Ley de Desarrollo Local Minero sancionada recientemente, que establece metas para incrementar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad minera.

El Proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, es el megaproyecto de cobre más grande del país. Se desarrolla en San Juan y prevé una inversión inicial de 7.100 millones de dólares, con una vida útil superior a los 25 años y una producción proyectada de 395.000 toneladas anuales de cobre.