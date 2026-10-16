Vicuña continúa avanzando con los trabajos tempranos para el desarrollo de su proyecto minero en San Juan. Durante la jornada del jueves comenzó el traslado de los primeros camiones mineros de gran porte hacia el campamento, donde se realizarán las tareas de preparación necesarias para su puesta en operación.

Se trata de las primeras unidades Komatsu HD1500, camiones con una capacidad aproximada de carga de 142 toneladas por viaje que formarán parte de la nueva flota de equipos que se incorporará progresivamente al proyecto. La llegada de esta maquinaria permitirá ampliar la capacidad operativa para acompañar las próximas etapas de trabajo.

Una vez que lleguen al sitio, los camiones deberán atravesar distintas instancias de preparación, que incluyen tareas de izaje, ensamble y pruebas de rendimiento mecánico. Estos procedimientos permitirán verificar su funcionamiento y comprobar que se encuentren en condiciones de comenzar a operar.

En total, la nueva flota estará compuesta por 36 equipos principales. Además de los 12 camiones Komatsu HD1500, se incorporarán excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas, topadoras, motoniveladoras y compactadores. Según lo previsto, las entregas se realizarán de manera progresiva hasta abril de 2027.

La incorporación de esta maquinaria está vinculada con las necesidades operativas de los trabajos tempranos, que comprenden el movimiento masivo de material, las labores iniciales de destape minero y la preparación de distintas áreas de trabajo. También contempla la construcción y el mantenimiento de caminos y plataformas, infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades en el sitio.

Cómo avanza el proyecto Vicuña en San Juan

Vicuña Corp. es una empresa conjunta integrada por BHP y Lundin Mining, creada para desarrollar los depósitos Josemaría y Filo del Sol. El primero es un proyecto de cobre ubicado en San Juan, mientras que Filo del Sol es un depósito de cobre, oro y plata que se extiende entre la provincia argentina y la Región de Atacama, en Chile.

La llegada de los primeros camiones de gran porte representa un nuevo paso dentro de la etapa de trabajos tempranos, orientada a preparar las condiciones operativas y la infraestructura necesarias para avanzar con el desarrollo del proyecto.

Con el ingreso progresivo de los 36 equipos previstos, Vicuña busca reforzar los recursos disponibles para ejecutar las tareas de movimiento de material, acondicionamiento del terreno y desarrollo de caminos y plataformas durante los próximos meses.