En el marco de la próxima licitación para el Servicio de Transporte de Personal a Sitio, Vicuña convoca a una nueva Ronda de Negocios los días 10 y 11 de agosto en el Nodo de Pismanta, en Iglesia. El objetivo es generar un espacio de vinculación entre las empresas oferentes de la licitación y los potenciales subcontratistas locales de San Juan, con especial foco en los departamentos de Iglesia y Jáchal.

Como parte de esta iniciativa, el lunes 10 de agosto por la mañana se realizará un desayuno de negocios que reunirá a las empresas oferentes principales con prestadores locales del rubro de transporte de personal que, por su escala u otros motivos, no participan de forma directa en la licitación, promoviendo posibles alianzas y esquemas de provisión local.

El servicio licitado comprende el transporte terrestre integral de personal para las obras de construcción del proyecto, conectando la Ciudad de San Juan y el centro logístico Albardón con las instalaciones operativas en alta montaña. La cobertura abarca los traslados desde y hacia la terminal ubicada en San Juan, el campamento principal Vicuña y la red de campamentos del proyecto, que incluye Fases I a IV, Batidero, La Guanaco, La Brea y el Corredor Norte.

Para esta cuarta edición, los rubros convocados para integrarse como potenciales subcontratistas son: talleres mecánicos especializados, mantenimiento eléctrico automotriz, mantenimiento y venta de neumáticos, estaciones de servicio y lubricentro industrial, mantenimiento de aire acondicionado automotriz, lavado y limpieza interior de vehículos a nivel industrial, grúas y equipo de rescate vehicular de gran porte, camionetas guía, consultoría en Higiene y Seguridad, provisión de agua embotellada, servicios de comida a bordo y de emergencia, provisión y carga de extintores, provisión y recarga de tubos de oxígeno, y consultoría en selección y capacitación de recursos humanos.

Las empresas interesadas deberán completar su postulación de manera virtual antes del martes 4 de agosto a las 12:00 horas a través del formulario habilitado. Una vez finalizado el registro y previa evaluación de los perfiles, la asignación de los turnos se notificará vía correo electrónico.

Los requisitos de participación incluyen contar con inscripción vigente en el registro de proveedores de la compañía Achilles, documentación legal, fiscal y contable al día, y cumplir con las normativas de seguridad, higiene y cuidado ambiental exigidas por los estándares de Vicuña.

El Proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, es el megaproyecto de cobre más grande del país. Se desarrolla en San Juan y prevé una inversión inicial de 7.100 millones de dólares, con una vida útil superior a los 25 años y una producción proyectada de 395.000 toneladas anuales de cobre.