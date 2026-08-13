Vicuña entra en escena: la Legislatura analizará el acuerdo con San Juan

La Cámara de Diputados de San Juan realizará este jueves 13 de agosto, desde las 9, la Octava Sesión Ordinaria del período 2026, con un temario que incluye proyectos vinculados a salud, educación, cuestiones tributarias, ambiente y actividad minera. Entre los expedientes que tomarán estado parlamentario se encuentra el Acta Compromiso suscripta entre la Provincia y VICUÑA ARGENTINA S.A., uno de los puntos de mayor relevancia económica del orden del día.

El expediente, identificado como 1904-2026, fue remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N° 34 y será girado a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y Minería y Energía. Allí comenzará el análisis legislativo del Acta Compromiso y de sus anexos A, B, C y D.

La incorporación del acuerdo con Vicuña se produce en un contexto de fuerte expectativa por el desarrollo de los proyectos mineros de cobre de la provincia y por el impacto que estas inversiones pueden generar en empleo, proveedores locales, infraestructura y actividad económica.

El expediente no será tratado directamente en el recinto durante esta sesión, sino que ingresará formalmente al circuito de comisiones, donde los legisladores deberán analizar su contenido antes de avanzar con su tratamiento.

50.000 netbooks para estudiantes

Otro de los proyectos centrales de la jornada será la aprobación de la Enmienda N° 2 del Memorándum de Acuerdo entre Argentina, San Juan y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

La modificación busca extender la vigencia del programa de modernización y fortalecer su presupuesto, incorporando nuevos bienes y servicios. Entre ellos se encuentra la adquisición de 50.000 netbooks educativas destinadas a estudiantes de la provincia.

Según el proyecto, todavía existe una población cercana a 50.000 alumnos que podría acceder a dispositivos tecnológicos para el aprendizaje y la alfabetización digital. La iniciativa apunta a reducir la brecha digital y avanzar hacia la universalización del acceso a herramientas tecnológicas.

La Enmienda N° 2 contempla extender la vigencia del proyecto hasta el 31 de mayo de 2027.

Cambios tributarios y campaña contra la sífilis

En la sesión también se tratará un proyecto del bloque Justicialista que propone modificaciones al Código Tributario y a la Ley Impositiva Anual. Entre los cambios se contempla la incorporación de contribuyentes adheridos al Régimen de Inclusión Social, Promoción del Trabajo Independiente y Monotributo Social, además de modificaciones en el Régimen Simplificado Provincial y en las obligaciones tributarias de sociedades anónimas.

Otro proyecto plantea implementar una Campaña Provincial de Concientización sobre Sífilis, con acciones de difusión destinadas a informar sobre la enfermedad, sus consecuencias, riesgos y medidas de prevención. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud provincial o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Parque Faunístico y convenio sanitario

Los diputados también analizarán una adenda entre la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Municipalidad de Rivadavia para garantizar el funcionamiento y mantenimiento del Parque Faunístico Provincial.

Además, se tratará un convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Sanatorio Argentino para implementar durante 2026 un programa de prevención, promoción de la salud y detección precoz de enfermedades.

Otros proyectos que ingresarán a comisiones

Dentro de los expedientes que tomarán estado parlamentario también aparece un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan, que será analizado por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Desarrollo Humano y Laboral, y Minería y Energía.

También ingresará un proyecto para regular el régimen de licencias en el ejercicio de la abogacía y otro que propone crear la distinción “Mujeres que hacen Historia”, destinada a reconocer a mujeres sanjuaninas por sus trayectorias y aportes a la sociedad.

En materia de seguridad, se analizará un pedido para instalar cámaras de videovigilancia en distintos sectores de Chimbas. También ingresará un proyecto que solicita avanzar con la refacción, mantenimiento y puesta a punto de las defensas hídricas y aluvionales de Iglesia de cara a la temporada estival 2026-2027.

Entre los expedientes se encuentra además una iniciativa para declarar ciudadanos ilustres post mortem a Carlos Heredia, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Germán Videla, integrantes de las fuerzas de seguridad que fallecieron durante la tragedia aérea del 29 de julio.

El resto del orden del día

Durante la Octava Sesión, la Cámara también pondrá en consideración declaraciones de interés para distintas actividades deportivas, culturales y educativas. Entre ellas aparecen los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, el proyecto educativo “La Huella de Sarmiento, Sin Educación No Hay Progreso”, el programa “Concejal por un Día” de Rawson y el XXIX Congreso Nacional de Jucal.

También se prevé declarar de interés los actos por el 118° aniversario de Rivadavia, la participación de profesionales sanjuaninos en un encuentro deportivo nacional y la edición especial de los Premios Micrófono y Micrófono de Oro 2026.