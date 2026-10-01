Benjamín Vicuña habría manifestado una fuerte preocupación por la situación escolar de Magnolia y Amancio, sus hijos con la China Suárez. Según contó Yanina Latorre, los chicos llevarían alrededor de tres meses sin asistir al colegio desde su regreso de Turquía. La información fue difundida en televisión y reproducida por Paparazzi, sin que hasta el momento exista una declaración pública de Vicuña sobre este punto.

La conductora aseguró que el actor chileno está “muy preocupado” porque los menores no estarían concurriendo a clases mientras la China Suárez y Mauro Icardi esperan definir el futuro profesional del futbolista. Según esa versión, los chicos pasarían gran parte del tiempo dentro de la casa.

Latorre sostuvo que la situación se habría iniciado cuando la actriz regresó de Turquía junto a Icardi. En ese contexto, cuestionó la decisión y afirmó que, a su entender, la prioridad debería estar puesta en la escolaridad de los menores.

“Me dijeron que Vicuña está muy preocupado porque los chicos están todo el día encerrados en la casa”, expresó Latorre al describir la información que habría recibido sobre el estado de ánimo del actor. La frase volvió a colocar en el centro de la escena la organización familiar entre Vicuña y Suárez.

La escolaridad de los hijos de la China y Vicuña ya había generado polémica

La educación de Magnolia y Amancio ya había sido motivo de versiones y diferencias entre sus padres. En septiembre de 2025, Paparazzi publicó que existían desacuerdos respecto de una eventual escolarización de los chicos en Turquía, donde la China Suárez pasaba parte de su tiempo junto a Mauro Icardi.

En aquella oportunidad, trascendió que Vicuña pretendía que el centro de vida de sus hijos continuara en Buenos Aires, donde ya estaban escolarizados, mientras que la actriz evaluaba alternativas vinculadas con su estadía en el exterior. También se mencionó entonces que los menores podían estar realizando clases de apoyo durante sus viajes.

Ahora, la versión difundida por Yanina Latorre vuelve a poner el foco sobre esa cuestión. Por el momento, ni Vicuña ni la China Suárez confirmaron públicamente que Magnolia y Amancio lleven tres meses sin concurrir al colegio, por lo que se trata de información atribuida a la conductora.