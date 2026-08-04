Vicuña Corporation todavía no definió al 100% cuál será la ruta definitiva para exportar el concentrado de cobre que producirá en San Juan. Aunque la compañía ya comprobó la viabilidad de transportar mineral hacia los puertos chilenos del Pacífico, mantiene abiertas otras alternativas logísticas, entre ellas la salida por Rosario y eventuales soluciones ferroviarias. Así lo confirmó el country director de la empresa, José Morea, durante una entrevista concedida a San Juan en Noticias, en Radio Mitre San Juan, donde aseguró que la definición continúa en evaluación.

"Estamos en evaluación todavía y hay espacio para optimizar las soluciones factibles que vamos encontrando", afirmó el ejecutivo al ser consultado, la semana pasada, sobre el destino futuro del concentrado de cobre que producirá el proyecto Vicuña.

Morea recordó que la Evaluación Económica Preliminar (PEA) presentada por la compañía en febrero de este año ya demostró la factibilidad técnica y económica de transportar concentrado por camión hacia los puertos del Pacífico, en Chile.

"Presentamos un estudio en el cual se demostraba factible el transporte por camiones hacia puertos en el Pacífico", señaló.

Sin embargo, aclaró que ese escenario no representa una decisión definitiva y que la compañía continúa analizando alternativas que permitan optimizar costos, tiempos e infraestructura.

Rosario sigue en carrera

La declaración del ejecutivo también mantiene vigente la posibilidad de utilizar los puertos santafesinos, una alternativa impulsada por el Gobierno de San Juan.

El pasado 7 de mayo, durante la Expo San Juan Minera 2026, el gobernador Marcelo Orrego firmó un convenio de cooperación con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para avanzar en el desarrollo de corredores logísticos vinculados a la minería.

Posteriormente, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, explicó a DIARIO HUARPE que Santa Fe cuenta con experiencia en exportación de concentrado de cobre gracias a la operatoria que durante años utilizó el proyecto Bajo de la Alumbrera.

Las declaraciones de Morea confirman que esa posibilidad continúa siendo analizada por la compañía.

También evalúan opciones ferroviarias

Uno de los datos más relevantes aportados por el ejecutivo fue que Vicuña no sólo analiza rutas carreteras.

"Todas las alternativas están sobre la mesa, no solamente por terrestre, sino también tenemos actores interesados en optimizar la infraestructura existente de ferrocarriles", sostuvo.

Según explicó, existen inversores vinculados al desarrollo de infraestructura que están evaluando el potencial de nuevas obras logísticas para abastecer no sólo a Vicuña sino a toda la industria minera de San Juan.

A través de la Cámara Minera de San Juan, la empresa participa de conversaciones destinadas a relevar la demanda futura de transporte de distintos proyectos mineros y determinar la viabilidad de inversiones de gran escala.

Cabe recordar que el Gobierno de San Juan y el de Santa Fè firmaron un convenio de colaboración con la idea de facilitar la salida del cobre sanjuanino por el puerto de Rosario.

Mientras tanto, avanza la infraestructura eléctrica

Mientras la discusión logística continúa abierta, Vicuña sí avanza con una de las obras consideradas clave para el desarrollo del proyecto: la expansión de la infraestructura eléctrica.

Morea explicó que la construcción de líneas de alta tensión que necesit el proyecto, requiere varios años de ejecución, motivo por el cual la empresa busca acelerar ese proceso para cumplir con su objetivo de producir el primer concentrado de cobre hacia 2030.

El plan contempla la construcción de la Estación Transformadora Chaparro, una nueva línea de 500 kV entre Rodeo y el norte provincial, además de ampliaciones en la estación Nueva San Juan, infraestructura que también servirá como base para el futuro cierre del anillo eléctrico con La Rioja.