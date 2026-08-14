La Cámara de Diputados de San Juan tratará el próximo miércoles, en una sesión especial, la ratificación de los convenios firmados por la Provincia con Vicuña y con Vialidad Nacional. La confirmación fue realizada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Fabián Martín, luego de una reunión de comisión ampliada en la que funcionarios del Ejecutivo respondieron consultas de los legisladores.

El encuentro reunió a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Hacienda, Minería y Obras, aunque también pudieron participar diputados que no integran esos cuerpos. Según Martín, estuvieron presentes prácticamente los 36 legisladores.

Durante la reunión participaron el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el asesor letrado del Gobierno, Alejandro Ferrari, y sus respectivos equipos técnicos.

“Todas las respuestas que han realizado los diputados han sido respondidas. La verdad que son convenios superadores”, afirmó Martín.

Qué se tratará el miércoles

Uno de los acuerdos que llegará al recinto es el firmado entre el Gobierno de San Juan y Vicuña, que establece las condiciones de la relación entre la Provincia y la empresa durante el período de explotación del proyecto minero.

Martín sostuvo que se trata de un convenio que regirá durante varias décadas y consideró que representa una mejora respecto de acuerdos vinculados con otros emprendimientos mineros de la provincia.

“El convenio de Vicuña con el Gobierno de la Provincia de San Juan es un convenio muy superador si lo comparamos con los convenios de los otros emprendimientos mineros”, sostuvo.

El vicegobernador remarcó que los antecedentes de proyectos como Veladero y Casposo fueron considerados para establecer nuevas condiciones y procurar mayores beneficios para San Juan.

El convenio por las rutas nacionales

El segundo proyecto que será tratado corresponde al convenio entre la Provincia y Vialidad Nacional para avanzar con tareas de reparación y mantenimiento de rutas nacionales.

Según explicó Martín, el acuerdo establece que las provincias que adhieren pueden seleccionar las rutas sobre las que se realizarán trabajos y, una vez iniciadas las obras, asumir su mantenimiento durante un período de 20 años.

En ese marco, destacó la situación de la Ruta Nacional 40, tanto en el tramo norte como en el sur, y recordó que el gobernador Marcelo Orrego ya anunció que el sector norte tendrá prioridad.

También mencionó como posibles corredores a intervenir la Ruta 20, la Ruta 150, la Ruta 149 y la Ruta 153, entre otras.

La Ruta 150, particularmente en el tramo entre Rodeo y Jáchal, fue señalada como una vía de importancia, mientras que la Ruta 149 conecta sectores vinculados con Calingasta e Iglesia. En el caso de la Ruta 153, destacó su relevancia para la actividad productiva y exportadora de la provincia.

El oficialismo necesita 19 votos

Martín explicó que para aprobar los convenios en la sesión especial se requiere mayoría simple, es decir, 19 votos sobre un total de 36 diputados.

El vicegobernador señaló que durante la comisión ampliada los legisladores opositores realizaron preguntas, aunque no brindaron declaraciones posteriores.

Ahora, el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para avanzar con la ratificación de ambos convenios durante la sesión especial del próximo miércoles.