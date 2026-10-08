Vicuña, harto, tomó una dura decisión por la falta de escolaridad de sus hijos

Benjamín Vicuña y la China Suárez atraviesan una fuerte controversia relacionada con la educación de sus hijos tras retornar del exterior. La semana pasada trascendió que los nenes no estarían asistiendo a clases desde que Mauro Icardi finalizó su vínculo laboral con Galatasaray. Los chicos mantenían su escolarización en Turquía, pero según Yanina Latorre, no concurrieron al colegio al regresar a Buenos Aires.

Santiago Riva Roy dio más detalles de la grave situación escolar que viven los menores en este ciclo lectivo actual. El periodista expresó: "En lo que es la escolaridad, los nenes ya perdieron el año, Magnolia perdió el tercer grado". A pesar de esta falta de asistencia regular a las aulas, Benjamín Vicuña continuó realizando los pagos correspondientes de la cuota.

Juan Etchegoyen sumó más información sobre este tema en el programa Nuevo Día mientras el actor permanece en el exterior. El periodista reveló: "Me cuentan desde el entorno de Benjamín que está hablando con sus abogados, incluso habría contratado a un nuevo equipo de abogados, específicamente con la misión de que sus hijos vuelvan al colegio".

El actor decidió actuar firmemente desde Madrid para priorizar el derecho de los chicos a educarse sin dilaciones innecesarias. Sobre la contundente postura adoptada por el chileno, Juan Etchegoyen concluyó al remarcar un textual clave: "Me desprenden una frase: ‘No me importa cuánto tiempo lleve esto, pero quiero que tomemos cartas en el asunto y que vuelvan los nenes a la escuela’".