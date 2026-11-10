El megaproyecto Vicuña, que impulsan BHP y Lundin Mining en San Juan, puso en marcha una nueva herramienta para digitalizar su cadena de suministro. A partir del 10 de noviembre, la compañía comenzó a operar con Coupa, una plataforma que busca centralizar y simplificar la relación comercial con sus proveedores.

"En Vicuña, desde hoy, 10 de noviembre, comenzamos a operar con Coupa, nuestra nueva plataforma para gestionar los procesos de compras, contrataciones y facturación de manera más simple, centralizada y trazable", informó la empresa a través de su portal de proveedores.

Qué cambia para los proveedores

Según explicó la compañía, la implementación de Coupa "representa un paso importante hacia una gestión más eficiente y centralizada, facilitando el seguimiento online de las operaciones". A través de la plataforma, las empresas de la cadena de valor podrán realizar distintas gestiones operativas.

"A través de Coupa, podrás participar en licitaciones, gestionar órdenes de compra, registrar la recepción de bienes y servicios y realizar el seguimiento de tus facturas", detalla el comunicado oficial. Además, la empresa remarcó en sus redes sociales que la plataforma "es gratuita para nuestros proveedores".

Para acompañar la transición, Vicuña habilitó un portal web con "guías, tutoriales y materiales de consulta para conocer la plataforma y realizar tus operaciones".

Soporte y atención presencial

Para resolver dudas o reportar problemas técnicos, la empresa dispuso una mesa de soporte específica. Las consultas deben enviarse a coupa.soporte@vicuna.com. Para agilizar la gestión, Vicuña solicitó que en el asunto del correo se incluya la palabra "Coupa" seguida del motivo de la consulta. Las categorías habilitadas son:

Coupa | Facturación

Coupa | HES (Higiene, Seguridad y Medio Ambiente)

Coupa | Licitación

Además del canal digital, los proveedores podrán acercarse a las Casas de Relacionamiento Comunitario ubicadas en La Cobriza, La Cobreña y La Paila, donde habrá personal disponible para brindar orientación presencial sobre el uso de la herramienta.

Coupa no reemplaza a Achilles

Uno de los puntos clave que aclaró Vicuña en su material oficial es que la llegada de Coupa no implica dejar de lado las herramientas anteriores.

"Coupa no reemplaza a Achilles. Ambas herramientas cumplen funciones diferentes y complementarias", especifica la empresa. Mientras que Achilles se utiliza para la calificación y registro del proveedor, Coupa es la plataforma transaccional donde se gestionan las órdenes, licitaciones y facturas del día a día.

"Gestioná tu relación comercial y consultá online el estado de tus procesos, de manera simple y centralizada", resume la compañía sobre los beneficios de la nueva plataforma para su cadena de valor.