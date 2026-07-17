Vicuña le impuso a Icardi dónde debería vivir con la China Suárez y sus hijos

Tras confirmarse su salida definitiva del Galatasaray de Turquía, Mauro Icardi analiza su próximo destino profesional. Esta decisión deportiva impacta directamente en el futuro de su pareja, la China Suárez, quien previamente se había instalado con él en Estambul junto a sus hijos. Ahora, la pareja debe definir dónde continuará su vida familiar mientras evalúa propuestas de tres mercados muy diferentes.

El delantero cuenta actualmente con tres ofertas concretas para continuar su carrera: Arabia Saudita, México y Brasil. La opción de Medio Oriente asoma como la más compleja de concretar para la familia ensamblada debido al largo viaje y a la logística que implicaría para los hijos de la actriz. El traslado anterior a territorio turco ya había requerido arduas negociaciones con los padres de los menores.

El eventual pase al fútbol mexicano representaría un ingreso de dinero menor al que percibiría en Arabia Saudita. No obstante, las prioridades familiares y de cercanía geográfica con Argentina parecen inclinar la balanza hacia el territorio sudamericano.

En este escenario, el destino que cobra mayor fuerza para preservar la organización familiar y la relación con los padres de los chicos es el país vecino. "La tercera opción, que entiendo por el contexto China Suárez, Argentina, sus hijas y Benjamín Vicuña es la más "atractiva", es Brasil", contó Záffora. Esta alternativa facilitaría enormemente los traslados y mantendría a los chicos a una distancia prudencial de Buenos Aires.

"Tiene una propuesta muy interesante de un equipo, que sé cuál es pero no tengo muy chequeado, en Sao Paulo", profundizó Záffora sobre el destino brasileño. Esta plaza deportiva le permitiría al jugador competir en el máximo nivel continental.

Sin embargo, esta determinación ocurre en un marco de absoluta tirantez entre la actriz y el padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Se detalló que la expareja transitaría un presente de nulo contacto y fuertes desacuerdos por la crianza. "Por una predisposición de distancias, van a evaluar todos los escenarios", explicó el periodista sobre el actual proceso de selección de club vinculado a este presente de la actriz.

La paciencia del actor chileno respecto a los constantes viajes y mudanzas de sus hijos parece haber llegado a un límite definitivo. "Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca", comentó Záffora sobre la tensa situación familiar. Ante este panorama, la elección de Brasil buscaría desactivar un conflicto judicial inminente.