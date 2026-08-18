Vicuña le revocó a la China Suárez el permiso de sus hijos por culpa de Icardi

La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez atraviesa un cambio de rumbo definitivo tras la sorpresiva intervención de Mauro Icardi. El conflicto se desató luego de que el actor chileno participara en un programa de televisión donde se mostró conmovido al hablar de su vínculo con Magnolia y Amancio, remarcando que el amor que siente por ellos es irremplazable.

Durante su intervención, el artista también manifestó que "Los chicos también tienen que estar con el padre" para explicar su postura sobre la crianza. Esta exposición motivó una reacción inmediata del futbolista, quien cuestionó la paternidad de Vicuña a través de sus redes sociales.

Como consecuencia de este cruce público, se dio a conocer que el convenio que mantenían los padres de los niños quedó sin efecto. La periodista Naiara Vecchio detalló la gravedad de la situación al afirmar que "Se rompió el acuerdo por los permisos de viaje de los hijos de la China y Vicuña. Nada sigue igual desde ahora, se habla todo de nuevo".

De esta manera, el actor habría decidido que "A partir de ahora…" la dinámica que permitía a los pequeños trasladarse con frecuencia al exterior debe ser revisada íntegramente por las partes involucradas.

El origen del malestar radica en las duras palabras de Icardi, quien acusó al actor de victimizarse ante las cámaras y de no frecuentar a sus hijos tanto como declara públicamente. En su descargo, el deportista disparó que "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, intentaría verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!". El futbolista sugirió que la mudanza a Turquía es solo una excusa frente a lo que considera una falta de presencia real del padre.

Hasta este quiebre, los menores seguían un régimen educativo organizado para evitar interrupciones. Mientras permanecían en Buenos Aires con su padre, asistían a clases presenciales, pero durante las temporadas en Turquía con su madre continuaban su formación de forma online.

Los traslados internacionales también contaban con una logística donde la abuela materna acompañaba a los hermanos en su regreso a Argentina. Todas estas condiciones deberán ser discutidas nuevamente bajo un clima de absoluta tensión que ha terminado con la tranquilidad que reinaba entre los adultos.