Este jueves, Vicuña informó que mantiene activo su Plan Invierno en la alta montaña sanjuanina, un protocolo que prioriza la seguridad, salud y resguardo de todo el personal ante las condiciones climáticas invernales. El comunicado oficial fue emitido este jueves 22 de julio.

Actualmente, el campamento alberga a una dotación aproximada de 400 personas, que se encuentran resguardadas y trabajando en jornadas de capacitación interna mientras se monitorean de manera permanente las alertas meteorológicas.

Las instalaciones del campamento están completamente abastecidas con reservas de combustible (gasoil), alimentos y suministros clave, y cuentan con unidad médica en sitio para asegurar la atención y bienestar del personal, detalló la compañía.

En simultáneo, el equipo de Vicuña continúa trabajando en la limpieza de nieve y apertura de los caminos de acceso, concentrando los esfuerzos en el tramo hacia el campamento La Brea, con el objetivo de restablecer la circulación segura con Batidero. La Brea se ubica aproximadamente a 35 kilómetros de distancia del campamento Batidero, a más de 3.000 metros de altitud.

Los equipos se encuentran evaluando de forma continua las condiciones del terreno para aprovechar las ventanas climáticas favorables y garantizar un tránsito seguro. La decisión de cada movimiento responderá siempre a las condiciones climáticas y a la máxima protección de todo el personal, según indicó la empresa.

El Plan Invierno es un protocolo habitual en los proyectos mineros de alta montaña, donde las nevadas y las bajas temperaturas pueden afectar la operatividad y la seguridad de los trabajadores. En ese contexto, Vicuña mantiene activos los mecanismos de contingencia para garantizar la continuidad operativa y el cuidado de su personal.

El proyecto Vicuña, impulsado por BHP y Lundin Mining, es el megaproyecto de cobre más grande del país. Se desarrolla en la provincia de San Juan y prevé una inversión inicial de 7.100 millones de dólares, con una vida útil superior a los 25 años y una producción proyectada de 395.000 toneladas anuales de cobre.