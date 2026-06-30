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Minería > Atención proveedores

Vicuña mostró qué contratos ya están en marcha y cuáles licitará hasta 2027

El listado incluye contratos multimillonarios de infraestructura, servicios, transporte, energía, catering y operaciones mineras.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Tras la reunión de la firma con proveedores en Iglesia, se conocieron los detalles de los contratos que se vienen. 

Mientras avanzan las obras tempranas del proyecto Vicuña, la compañía ya tiene en carpeta decenas de contratos y licitaciones que comenzarán a activarse entre 2026 y 2027, desde grandes paquetes de infraestructura hasta servicios de catering, rescate, transporte, monitoreo ambiental y operación de campamentos.

La planificación fue presentada a proveedores durante un encuentro realizado en Pismanta y permite conocer por primera vez el estado de avance de las futuras contrataciones vinculadas al desarrollo del proyecto.

Entre los contratos de mayor escala aparecen paquetes de acero estructural y misceláneos, módulos eléctricos integrados (E-Houses), operaciones y mantenimiento, perforación sónica, gestión de residuos sólidos municipales, monitoreo biológico y servicios especializados de registración geológica, todos ellos valuados en más de 50 millones de dólares.

En el segmento de contratos de entre 5 y 50 millones de dólares figuran obras y suministros vinculados a la infraestructura eléctrica y de servicios, como subestaciones, transformadores, distribución eléctrica en 33 kV, tendido de cables, tuberías de gran diámetro, válvulas de control, además de servicios de rescate y respuesta a incendios, catering y servicios generales para el Corredor Norte.

La planificación también incluye contratos medianos de entre 500.000 y 5 millones de dólares relacionados con la ampliación del sistema eléctrico de campamentos, edificios permanentes de obra, sistemas de control de procesos, gestión de residuos peligrosos, correas transportadoras y distintos servicios de apoyo operativo.

A la vez, aparecen decenas de compras y contrataciones menores destinadas al abastecimiento de insumos, equipamiento y servicios específicos requeridos durante las distintas etapas de construcción.

Según la documentación presentada por la empresa, parte de estos procesos ya se encuentran iniciados, otros permanecen en etapa de preparación y varios avanzan mediante rondas de negocios previas a la licitación formal, lo que permite a los proveedores anticipar oportunidades comerciales y preparar ofertas con mayor anticipación.

La mayor concentración de contrataciones está prevista para el segundo semestre de 2026, aunque el cronograma se extiende durante todo 2027 y contempla necesidades asociadas tanto a la construcción como a la futura operación del proyecto.

Además de presentar el mapa de contratos, Vicuña ratificó que continuará utilizando la plataforma Achilles como registro obligatorio de proveedores y anticipó nuevas herramientas de capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial orientadas a fortalecer la participación de firmas locales en la cadena de valor.

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