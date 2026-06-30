Mientras avanzan las obras tempranas del proyecto Vicuña, la compañía ya tiene en carpeta decenas de contratos y licitaciones que comenzarán a activarse entre 2026 y 2027, desde grandes paquetes de infraestructura hasta servicios de catering, rescate, transporte, monitoreo ambiental y operación de campamentos.

La planificación fue presentada a proveedores durante un encuentro realizado en Pismanta y permite conocer por primera vez el estado de avance de las futuras contrataciones vinculadas al desarrollo del proyecto.

Entre los contratos de mayor escala aparecen paquetes de acero estructural y misceláneos, módulos eléctricos integrados (E-Houses), operaciones y mantenimiento, perforación sónica, gestión de residuos sólidos municipales, monitoreo biológico y servicios especializados de registración geológica, todos ellos valuados en más de 50 millones de dólares.

En el segmento de contratos de entre 5 y 50 millones de dólares figuran obras y suministros vinculados a la infraestructura eléctrica y de servicios, como subestaciones, transformadores, distribución eléctrica en 33 kV, tendido de cables, tuberías de gran diámetro, válvulas de control, además de servicios de rescate y respuesta a incendios, catering y servicios generales para el Corredor Norte.

La planificación también incluye contratos medianos de entre 500.000 y 5 millones de dólares relacionados con la ampliación del sistema eléctrico de campamentos, edificios permanentes de obra, sistemas de control de procesos, gestión de residuos peligrosos, correas transportadoras y distintos servicios de apoyo operativo.

A la vez, aparecen decenas de compras y contrataciones menores destinadas al abastecimiento de insumos, equipamiento y servicios específicos requeridos durante las distintas etapas de construcción.

Según la documentación presentada por la empresa, parte de estos procesos ya se encuentran iniciados, otros permanecen en etapa de preparación y varios avanzan mediante rondas de negocios previas a la licitación formal, lo que permite a los proveedores anticipar oportunidades comerciales y preparar ofertas con mayor anticipación.

La mayor concentración de contrataciones está prevista para el segundo semestre de 2026, aunque el cronograma se extiende durante todo 2027 y contempla necesidades asociadas tanto a la construcción como a la futura operación del proyecto.

Además de presentar el mapa de contratos, Vicuña ratificó que continuará utilizando la plataforma Achilles como registro obligatorio de proveedores y anticipó nuevas herramientas de capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial orientadas a fortalecer la participación de firmas locales en la cadena de valor.