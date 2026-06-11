Vicuña no oculta su odio por Icardi y lo mostró con un gesto imperdonable

Las plataformas digitales registraron una acción inesperada de Benjamín Vicuña que captó la atención del público el 10 de junio. El actor chileno le dio un me gusta a un posteo de la cuenta de Jotax que mostraba a la abogada Ana Rosenfeld opinando sobre el presente de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Durante el fragmento del programa Primicias Ya emitido por América TV, la defensora legal aclaró que el futbolista siempre mantuvo contacto con su familia. Rosenfeld aseguró que "Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde".

Este gesto virtual de Vicuña no pasó desapercibido para los seguidores, quienes rápidamente comenzaron a debatir sobre su significado. Entre las reacciones de los usuarios destacó una pregunta directa sobre su actitud ya que consultaron "¿Qué hace Vicuña dándole un like? ¿No era que extraña a los hijo cuando vino a la China a la Argentina? Ya se los entrego otra vez, cómo se nota que los extrañaba".

La discusión continuó en el espacio de comentarios de la farándula argentina donde se cruzaron distintas miradas sobre la paternidad y los viajes de los protagonistas. Un usuario expresó una crítica hacia el deportista al afirmar "Lo mismo para Icardi, que hace mil años que no ve a sus hijas y el tipo sube fotos en bolas de la amante, y todavía quiere la tenencia de esas niñas como si fuera el gran padre".

En defensa del jugador, otro seguidor planteó que su ausencia se debe a motivos de residencia fuera del país. El comentario sostuvo que "El tipo no vive en Argentina , tiene permiso. Y si se fue a Maldivas o a Japón son sus vacaciones, la madre ha dejado muchos días solas a sus hijas por irse de vacaciones o por trabajo, y está bien".

Esta situación se dio mientras trascendían imágenes de Vicuña compartiendo momentos con sus propios hijos y trabajando en su nuevo proyecto. Por ahora, el artista no realizó declaraciones sobre su respaldo virtual a la información vinculada a su colega y a la conductora.