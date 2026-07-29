Vicuña recibió la aprobación para construir una red eléctrica clave en San Juan

El proyecto minero Vicuña dio un paso clave para su desarrollo en San Juan luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) otorgara el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para la ejecución del Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT). La resolución habilita a la compañía a construir un conjunto de obras que no solo abastecerán al emprendimiento cuprífero, sino que también reforzarán el sistema eléctrico provincial sin generar costos para los usuarios.

La autorización pone fin a un proceso técnico y administrativo iniciado en 2023, en el que participaron organismos nacionales y provinciales junto con distintos actores del sector eléctrico. Según informó la empresa, la infraestructura será financiada íntegramente por Vicuña y, una vez concluida, pasará a formar parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), quedando bajo la administración del concesionario del transporte eléctrico de alta tensión.

Desde la compañía destacaron que las obras permitirán mejorar el abastecimiento energético del norte sanjuanino, incrementar la capacidad de transporte de electricidad y sentar las bases para el crecimiento de la demanda en las próximas décadas.

Un proyecto con impacto provincial

El director de Vicuña en Argentina, José Morea, sostuvo que la aprobación representa un avance estratégico tanto para la empresa como para la provincia.

"La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas", afirmó.

Además, la empresa indicó que mantiene conversaciones con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Gobierno de San Juan para analizar el reconocimiento de inversiones ya realizadas sobre infraestructura eléctrica existente, dentro del marco regulatorio vigente.

Otro de los aspectos destacados es que, una vez cubiertas las necesidades energéticas del Proyecto Vicuña, la capacidad adicional que generen las nuevas instalaciones podrá ser utilizada por otros usuarios, siempre que la normativa lo permita.

Las obras previstas

El Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión contempla cuatro intervenciones principales. La primera será la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo, incorporando nuevas instalaciones en 500 kV y un banco de transformación de 500/132 kV con capacidad de 3 x 200 MVA.

También se construirá una nueva línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro, atravesando zonas cordilleranas que alcanzan los 3.500 metros sobre el nivel del mar.

El plan incluye además una nueva Estación Transformadora Chaparro, equipada con tecnología GIS y preparada para futuras interconexiones con el noroeste argentino, lo que permitirá avanzar hacia el cierre del anillo energético provincial en 500 kV.

Finalmente, se levantará una línea de alta tensión de uso particular entre Chaparro y la futura Estación Transformadora Josemaría. Tendrá unos 93 kilómetros de extensión y atravesará sectores ubicados hasta los 4.550 metros de altura.

Beneficios para el sistema eléctrico

De acuerdo con Vicuña, la incorporación de infraestructura en 500 kV permitirá eliminar restricciones estructurales en el transporte de energía hacia el noroeste sanjuanino y facilitará el crecimiento de la demanda eléctrica.

Las obras también se alinean con la planificación nacional de transporte eléctrico impulsada por la Secretaría de Energía, particularmente con el futuro corredor Rodeo-Chaparro-La Rioja Sur, considerado prioritario para fortalecer la integración energética del oeste y noroeste del país.

La creación de un nuevo nodo eléctrico en Chaparro, además, generará mejores condiciones para el desarrollo de proyectos de energías renovables, especialmente parques solares, aprovechando el elevado potencial fotovoltaico de la región.

Dato

Vicuña Corp. es una empresa conjunta conformada por BHP y Lundin Mining para desarrollar los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol, dos de los principales yacimientos de cobre de San Juan, este último con extensión hacia la Región de Atacama, en Chile. Ambos forman parte de una de las mayores apuestas de inversión minera en Argentina para los próximos años.