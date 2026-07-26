Vicuña reveló que se siente incómodo con las escenas homosexuales

Benjamín Vicuña transita una etapa destacada en su carrera profesional tras el lanzamiento de Secreto en la montaña en el Multiteatro. La pieza cuenta con la dirección de Javier Daulte y un equipo actoral compuesto por Esteban Lamothe, Roberto Castro y Laura Paredes.

Durante su participación en La Noche de Mirtha, el protagonista explicó que "Estamos felices con este éxito... Es una obra que está adaptada de la película ganadora de un Óscar, de dos hombres rudos vaqueros que se enamoran y lo difícil que es llevar adelante ese amor en los años 60 y 70 en Estados Unidos". La trama expone los desafíos de un vínculo afectivo en un contexto histórico complejo.

Las funciones de jueves a domingos despertaron diversas sensaciones en la audiencia, especialmente durante los fragmentos de mayor intimidad. El actor admitió que "La gente grita, está un poquito pudorosa. A veces se tienen que llamar al orden porque gritan".

Sobre la estética de las escenas, Vicuña sostuvo que "El desnudo es lindo, también es cuidado". Además, aportó una cuota de humor al referirse a la organización interna entre los artistas, mencionando que se van "turnando" según lo establecido previamente en los contratos firmados.

Sin embargo, el intérprete también profundizó en el trasfondo social que rodea a la obra en pleno 2026. A pesar del tiempo transcurrido, observó que persisten actitudes hostiles en el entorno digital. Sobre este punto señaló que "Nosotros creemos y decimos: 'No, si ya estamos en el 2026, la gente tiene la apertura de mente'. Pero hay mucha gente a la que todavía le cuesta. Lo vemos a veces en las redes sociales que promocionamos la obra y hay mucho odio todavía, hay mucho prejuicio, hay mucha homofobia, no es joda". El actor remarcó la importancia de utilizar el escenario como una herramienta de transformación.

Finalmente, el artista chileno puso en valor la función del arte dramático frente a las barreras culturales que aún persisten. "Entendemos que es un canal para contar una historia de amor, para pasar por arriba de muchos prejuicios... Creemos humildemente que hacer una obra de teatro así es un aporte", concluyó sobre el impacto positivo que buscan generar con esta propuesta.