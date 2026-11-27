Enfrentados en lo personal por desacuerdos sobre el país de residencia y la escolaridad de sus hijos en común, Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron durante el fin de semana en el cumpleaños de la diseñadora Natalia Antolín en Uruguay, donde ambos excompañeros asisten junto a sus parejas actuales y mantienen un vínculo cercano con la anfitriona.

El actor, que se encontraba trabajando en Chile y viajó especialmente para abrazar a Natalia Antolín y a su marido Ever, definió su presencia como "un gran gesto de amor" y destacó que la celebración fue muy linda en un lugar bonito y especial, dejando claro que los verdaderos protagonistas del festejo eran los cumpleañeros y que no correspondía hablar de otra cosa.

Consultado por la prensa sobre si la situación resultó incómoda debido a las tensiones previas, Benjamín Vicuña aseguró que nunca es incómodo asistir al cumpleaños de amigos tan queridos porque son todos adultos, y al ser consultado nuevamente por la China Suárez fue categórico al señalar que "Todos esos temas se hablan en privado”.