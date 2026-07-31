Vicuña sobre la campaña anti Argentina: “Este país es grande, generoso y humilde”

Benjamín Vicuña participó en una entrevista con Luis Novaresio en el canal A24 donde reflexionó sobre el clima de hostilidad internacional surgido tras la derrota del seleccionado en la final del Mundial 2026. El intérprete chileno, quien vive en el país desde hace 15 años, decidió respaldar a la sociedad local frente a las críticas masivas.

Ante la consulta sobre la ola de comentarios negativos, el actor expresó que vivió el proceso "con mucha bronca, porque yo doy testimonio" y fundamentó su visión en su propia trayectoria como extranjero. "Soy migrante, no lo olvido nunca. Estoy los domingos solo en mi casa", señaló para describir su cotidianeidad. Durante el programa, manifestó su agradecimiento al afirmar que "agradezco profundamente a la Argentina. Me encontré con una Argentina grande, generosa, profunda, humilde" y sentenció que "este país es grande, generoso y humilde".

Vicuña resaltó la apertura de los servicios públicos hacia los inmigrantes y puso ejemplos sobre la educación y la salud. "Doy fe de que es un país que, incluso hasta que no cambien las cosas, recibe a personas: chilenos que vienen a estudiar cine, personas que si tienen un accidente van al hospital", describió el artista. Asimismo, recordó el acompañamiento emocional que recibió tras el fallecimiento de su hija Blanca en 2012, al asegurar que "cuando te hablo de una población completa, yo tuve millones de mensajes, literalmente millones de mensajes".

En relación a la campaña promovida por figuras como Mia Khalifa y Samuel Jackson, el actor vinculó la reacción al éxito deportivo reciente de la selección. "Es normal sentir envidia, chicos. Se le sintió envidia a un campeón que venía por un bicampeonato. ¿Y qué, está mal? ¿Qué vamos a juzgar a todo el mundo?", cuestionó el intérprete.

Sin embargo, estableció un límite ante las agresiones por la nacionalidad al declarar que "de ahí se empezaron a decir barbaridades, como esta cosa de los elementos racistas, como juzgar a toda una idiosincrasia o a todo un pueblo. Eso me parece superinjusto".

Días antes, en el ciclo de Mirtha Legrand, el artista ya había sostenido una postura similar al indicar que "como inmigrante, soy chileno, doy fe de que los inmigrantes en este país son bienvenidos. Es un país sumamente generoso y hasta a mí, que no soy argentino, me duelen las críticas".

Sus palabras coinciden con el contexto posterior al 19 de julio, cuando Argentina cayó un gol a cero ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras una anotación de Ferran Torres en el minuto 106.