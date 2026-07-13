La empresa Vicuña realizó en San Juan una nueva ronda de negocios destinada a vincular a proveedores locales con las compañías que participan en dos licitaciones estratégicas para el desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. La convocatoria superó ampliamente las expectativas de la compañía: mientras inicialmente preveían la participación de unas 100 empresas, finalmente se registraron más de 500 interesados entre las jornadas previstas en la capital sanjuanina y el departamento Iglesia. La demanda obligó a la compañía a ampliar la capacidad inicialmente prevista aunque no para todos por cuestiones de espacio.

La actividad se desarrolló en el Hotel Viñas del Sol y estuvo enfocada en las licitaciones para la distribución eléctrica en 33 kV y la expansión del sistema eléctrico correspondiente a la Fase II del campamento minero.

"Esperábamos recibir unas 100 empresas sanjuaninas en total y entre las dos jornadas se registraron más de 500. Tuvimos que ampliar la capacidad a unas 160 empresas porque no podíamos más", indicó a DIARIO HUARPE Osvaldo Ruiz, gerente de Contenido Local de Vicuña.

"En estas dos licitaciones hay siete oferentes. Los siete están sentados acá recibiendo a todos los proveedores de San Juan que se han inscripto para esta ronda de negocios", explicó y agregó que la dinámica consistió en generar encuentros directos, de ocho minutos de duración, entre los oferentes principales y empresas locales interesadas en brindar servicios complementarios vinculados a las futuras obras.

Osvaldo Ruiz , gerente de Contenido Local. (Foto: Sergio Leiva- DIARIO HUARPE).

"Las empresas que participan en la licitación van a requerir alquiler de camionetas, generadores, oficinas móviles, baños químicos, elementos de protección personal y una gran variedad de servicios. Lo que hacemos es ponerlas en contacto con proveedores locales para que puedan incorporarlos en sus propuestas", explicó Ruiz.

Desde Vicuña señalaron que la contratación de proveedores sanjuaninos forma parte de los criterios que se evalúan durante el proceso licitatorio.

"Tanto en Vicuña, como en Fluor, evaluamos tres aspectos: la propuesta técnica, la económica y la social. Dentro de esta última se analiza la contratación local, el compre sanjuanino y el asociativismo. Todo eso tiene puntaje", sostuvo. Fluor es la empresa que se encarga de las obras de ingeniería del proyecto

Las obras licitadas corresponden a trabajos tempranos que permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica necesaria para futuras etapas del proyecto.

"Estamos en una etapa muy inicial. Las licitaciones suelen llevar entre tres y cuatro meses. Luego los oferentes visitarán Iglesia y también el sitio donde se ejecutarán los trabajos para terminar de elaborar sus propuestas", explicó.

El volumen de inscriptos mostró la expectativa del empresariado sanjuanino por ingresar o ampliar su participación en la cadena de proveedores vinculada al avance de Vicuña y a las futuras contrataciones de los proyectos mineros en la provincia.