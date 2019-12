Vidal anunció que Fondo del Conurbano se actualizará por inflación y dijo que deja menos déficit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que deja una provincia con menos déficit y deuda que la que recibió en el 2015 y adelantó que a partir del año próximo el Fondo del Conurbano será actualizado por el índice de inflación.



Al presentar una rendición de cuentas de su gestión durante un acto que encabezó en el partido bonaerense de Vicente López, la gobernadora destacó la recuperación del Fondo del Conurbano.



"A partir de la firma de un consenso fiscal con el gobierno nacional y todas las provincias, recuperamos 21 mil millones de pesos para la provincia de Buenos Aires en el 2018, 44 mil millones de pesos en el 2019 y a partir del 2020 estas sumas se van a actualizar por inflación automáticamente", consignó.



Y, agregó: "les puedo anunciar que estamos trabajando con el gobierno nacional para, en esta semana, terminar de instrumentarlo".



Acompañada por el vicegobernador Daniel Salvador y todos sus ministros, Vidal hizo referencia también a la deuda de la provincia de Buenos Aires y detalló que al asumir en diciembre de 2015 "el pasivo era de 9.300 millones de dólares".



Sin embargo, advirtió que "a medida que fueron pasando las semanas fuimos encontrando expedientes, facturas, deudas a proveedores, a organismos provinciales, al Banco Provincia, que nos revelaron que había una deuda no registrada que también teníamos que pagar y que era equivalente a 1.800 millones de dólares".



"Es decir, que en total la deuda que encontramos en la provincia en diciembre de 2015 fue de 11.200 millones de dólares. La deuda que vamos a dejar al 10 de diciembre de 2019 es de 11 mil millones de dólares, 200 millones menos", puntualizó.



Respecto al déficit fiscal, consignó que cuando asumió "era de 21 mil millones de pesos lo que ajustado a hoy sería el equivalente a 77 mil millones de pesos y nosotros vamos a dejar un déficit de alrededor de 50 mil millones, menos de lo que recibimos, aún absorbiendo nuevas responsabilidades, porque desde el año pasado la provincia absorbió costo de subsidios a la energía y al transporte".



Aseguró además que en las arcas provinciales quedarán 25 mil millones de pesos, "lo que sumado a la recaudación y a aportes nacionales garantiza el pago de sueldos, aguinaldos, jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales para el próximo mes".



Vidal sostuvo que deja el Banco Provincia más sólido, ya que al llegar al gobierno "el patrimonio neto era de 600 millones de dólares y hoy es de 850 millones de dólares".



"Es un banco que pudo llevar adelante políticas como las del descuento en supermercados, que fue utilizada por docentes, por jubilados, por policías, en su inmensa mayoría por personas con ingresos menores a 30 mil pesos", resaltó.



Subrayó también que el banco "se puso a disposición de las pequeñas y medianas empresas y de acuerdo a un relevamiento hecho por el Banco Central, el Provincia es el banco de la Argentina que más asistió financieramente a las PyMEs a través de la liquidación de cheques."



Vidal destacó que durante su gestión también se registró la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de la Provincia, la presencia del SAME en 119 municipios, la red de aprendizaje de escuelas y el plan de robótica en todos los jardines.



"Hoy hay 131 edificios escolares nuevos y aún así no alcanza, hay que seguir trabajando", precisó y destacó que durante estos últimos cuatro años "más de un millón de adultos volvieron a la escuela para terminar sus estudios".



Sobre los programas de asistencia social, explicó que al plan "Más Vida", que llega a 600 mil bonaerenses, se le agregó el plan "Vaso de leche", que alcanzó a 500 mil familias y se creó "El Estado en tu barrio", para llevar las oficinas públicas a las zonas más vulnerables de la Provincia "para que los bonaerenses puedan acceder a sus derechos sin punteros ni intermediarios".



En materia de Seguridad, resaltó la disminución a cero de los secuestros extorsivos, la baja de 36,2 por ciento en los delitos de homicidio doloso respecto a 2015, el derribo de 150 búnkers y la incautación de cifras históricas de droga.



Vidal le pidió al nuevo gobierno que continúe y termine las obras hidráulicas de las cuencas de los ríos Salado y Luján como también que continúe avanzando con la política de caminos rurales.



Durante el acto, dijo que "les vamos a decir no sólo con qué llegó cada uno, sino con qué nos vamos", en relación a la declaración jurada de bienes que debe presentar cada funcionario del gobierno antes de finalizar su mandato.



En ese sentido, explicó "me voy a ir de la provincia con un departamento que compré con mi media casa y mi medio auto, una deuda hipotecaria de 10 años para pagar ese departamento y ahorros más bajos a valor dólar de los que declaré en 2015".



"No me voy con el bolsillo pesado pero me voy con la convicción y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y de que los bonaerenses lo saben", concluyó Vidal.