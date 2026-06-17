El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, con victoria por 3-0 ante Argelia y hat-trick de Lionel Messi, no solo generó repercusión en el estadio, sino también en las plataformas digitales. Uno de los que siguió el partido en vivo fue Arturo Vidal, quien reaccionó durante su transmisión en Kick.

El mediocampista chileno, excompañero de Messi en el Barcelona, no ocultó su admiración por la actuación del capitán argentino, aunque también dejó una mirada crítica sobre el funcionamiento general del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Es un extraterrestre. No falla. Es increíble. El único que juega en Argentina es Leo. Juega solo”, expresó Vidal mientras observaba el desarrollo del encuentro, en una reacción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El chileno fue más allá en su análisis y destacó la capacidad del rosarino para resolver partidos por sí mismo. “Es el único que se mueve pensando en el arco. Y cómo le pega. Los pasó a todos y le queda Jordania y Austria. Va a hacer nueve goles en tres partidos, Leo”, agregó entre risas y sorpresa.

Vidal, que comenzó a realizar transmisiones en vivo en plataformas como Twitch y Kick, cuenta con una importante audiencia digital que sigue sus reacciones en tiempo real. En este caso, el foco estuvo puesto en el rendimiento del capitán argentino, quien firmó una actuación estelar en el estreno mundialista.

El encuentro ante Argelia volvió a poner a Messi en el centro de la escena global, no solo por su hat-trick, sino también por las repercusiones que genera cada una de sus actuaciones. Incluso entre exrivales y excompañeros, su influencia sigue siendo motivo de análisis, elogios y debate en todo el mundo del fútbol.