Un camión volcó este lunes sobre la Ruta Nacional 141, en el departamento Caucete, y el momento del siniestro quedó registrado en imágenes por una mujer que circulaba por la zona. El vehículo perdió estabilidad y terminó volcado a un costado de la ruta, mientras que el conductor salió ileso.

El episodio ocurrió cerca de la zona de la Difunta Correa, a la altura de la Cuesta de Las Vacas. La secuencia captada por una conductora permite dimensionar cómo se produjo el accidente y el desconcierto que generó entre quienes circulaban por el lugar.

El momento en que el camión se dio vuelta

Según relató Marisa Carrión, quien viajaba desde San Juan hacia La Rioja, todo ocurrió de manera repentina. Mientras avanzaban por la Ruta 141, observaron una nube de tierra y, en cuestión de segundos, el camión terminó volcado delante de ellos.

“De golpe vimos un vapor, una tierra, un tierral, y bueno, se dio vuelta un camión delante nuestro”, relató la mujer durante la transmisión que realizó desde el lugar.

La grabación muestra las consecuencias inmediatas del vuelco y el estado en el que quedó el vehículo. La mujer explicó que tuvieron que frenar rápidamente al encontrarse con el rodado atravesado en la zona de circulación.

“Vimos la tierra directamente y entramos a frenar nosotros”, contó. Luego, al acercarse, advirtieron que el vehículo había quedado atravesando parte de la ruta.

El camión quedó volcado y hubo un operativo

Tras el accidente, personal policial y bomberos se trasladaron hasta el lugar para controlar la situación y verificar el estado del vehículo. También se realizaron tareas preventivas debido a la presencia de combustible sobre la calzada.

En las imágenes registradas después del vuelco se observa el rodado recostado y parte de la carga desparramada sobre la ruta. La situación obligó a extremar las precauciones de quienes continuaban circulando por ese tramo de la Ruta 141.

La mujer que filmó la escena también se acercó hasta el conductor y comprobó que se encontraba bien. Finalmente, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales como consecuencia del siniestro.

Investigan qué provocó el vuelco

Las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del camión todavía son materia de investigación. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, circuló una versión vinculada a una eventual discusión previa, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

Mientras se realizaban las tareas de seguridad y limpieza, el tránsito fue asistido en el sector.

El video permite observar la secuencia desde los primeros segundos posteriores al vuelco y muestra el impacto que tuvo el siniestro para quienes transitaban por la Ruta Nacional 141 en dirección a la Difunta Correa.