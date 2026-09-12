El partido entre Vélez y Newell’s quedó marcado por una escalofriante escena que tuvo como protagonista a Emmanuel Mammana. El defensor sufrió un fuerte golpe en el pecho después de chocar con su propio arquero, Tomás Marchiori, y tuvo que ser retirado en camilla.

La jugada ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Marchiori salió para despejar un centro. En el movimiento, el arquero impactó con una de sus rodillas directamente contra la zona de las costillas de Mammana.

Las imágenes muestran la violencia del choque. El defensor quedó tendido sobre el césped y rápidamente pidió asistencia médica. Mientras los médicos ingresaban para atenderlo, sus compañeros también se acercaron para acompañarlo.

El partido continuó durante unos instantes, mientras Mammana permanecía en el piso, y finalmente fue retirado del campo de juego. Lisandro Magallán ingresó en su lugar.

El video del fuerte impacto

La secuencia permite observar cómo Mammana queda expuesto al golpe cuando Marchiori intenta despejar la pelota. El contacto se produce a la altura del costado derecho del tórax y provoca inmediatamente una reacción de dolor en el defensor.

El futbolista no pudo continuar y fue trasladado al Sanatorio de la Mujer de Rosario para realizarse estudios. Allí los médicos confirmaron la gravedad de la lesión.

Múltiples fracturas y un neumotórax

Los estudios determinaron que Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho, múltiples fracturas de costillas y un neumotórax.

Debido a la gravedad del cuadro, debió ser operado de urgencia. Durante la intervención le colocaron un tubo de avenamiento pleural para tratar el neumotórax.

Después de la cirugía, el defensor quedó internado en terapia intensiva, donde permanece estable y bajo observación médica. Vélez informó que no se descarta una nueva intervención para tratar las fracturas costales, dependiendo de cómo evolucione.

Por el momento, Mammana continuará internado en Rosario mientras los médicos siguen de cerca su recuperación.