Una pelea entre dos alumnas dentro de una escuela de Plottier, Neuquén, quedó registrada en un video que comenzó a circular en las últimas horas y generó preocupación entre las familias de la comunidad educativa.

El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles en la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria (EPEA) N° 2. Según trascendió, las protagonistas son estudiantes de primer y segundo año.

Las imágenes muestran cómo las dos jóvenes comenzaron a forcejear hasta agarrarse del pelo y golpearse. La situación aumentó rápidamente de intensidad y una de ellas terminó derribando a la otra.

Golpes frente a otros estudiantes

Una vez en el piso, las adolescentes continuaron forcejeando y lanzándose golpes durante varios segundos. Alrededor de ellas se había formado un grupo de compañeros que observaba la situación.

Finalmente, algunos estudiantes decidieron intervenir. Varios jóvenes se acercaron, sujetaron a las alumnas y lograron separarlas para ponerle fin al enfrentamiento.

La secuencia fue grabada con un teléfono celular y posteriormente comenzó a difundirse en redes sociales, lo que amplificó la preocupación dentro de la comunidad educativa.

Preocupación entre las familias

La difusión de las imágenes volvió a poner el foco sobre los episodios de violencia dentro y en los alrededores de la institución.

Una madre de la escuela, que habló con medios locales y pidió preservar su identidad, manifestó su preocupación y sostuvo que la pelea no sería un hecho aislado.

Según relató, días antes otro estudiante de la misma institución habría sido encontrado golpeado en las inmediaciones de las vías del tren, cerca del establecimiento. La situación incrementó la inquietud de algunas familias respecto de la seguridad de los adolescentes tanto dentro como fuera del colegio.

Preparan una actividad para abordar los conflictos

Luego de la repercusión que tuvo el video, las autoridades de la EPEA N° 2 tenían previsto realizar una actividad con los estudiantes para abordar los conflictos de convivencia y la violencia escolar.

La propuesta apunta a generar un espacio de diálogo con los alumnos y trabajar sobre la prevención de nuevas situaciones de violencia dentro de la comunidad educativa.

Mientras tanto, el video continúa circulando y el episodio generó nuevos reclamos de familias para reforzar las medidas de prevención y acompañamiento en la institución.