Julio César Falcioni protagonizó uno de los bloopers del partido entre Atlético Tucumán y River. En medio de la intensa lluvia que cayó sobre el estadio Monumental José Fierro, el entrenador del Decano se puso los botines y terminó metiéndose en una jugada que tuvo como protagonista a un futbolista del Millonario.

La situación ocurrió durante el encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. Con el campo de juego cada vez más complicado por el agua, Falcioni decidió utilizar botines para poder desplazarse mejor.

Sin embargo, en medio de una acción, el entrenador terminó chocando con un jugador de River y cometiéndole una falta, en una escena completamente inesperada que rápidamente llamó la atención de todos.

El blooper que dejó a Falcioni como protagonista

Las imágenes muestran al experimentado entrenador en una situación poco habitual: en lugar de limitarse a dirigir desde el banco, terminó involucrado directamente en una acción del partido.

El episodio provocó sorpresa y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más llamativos del encuentro, disputado bajo una lluvia que complicó el desarrollo normal del juego.