Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y generó escenas de pánico, evacuaciones preventivas y daños materiales en distintas zonas del país. Los videos difundidos en las redes sociales muestran a personas que abandonaron edificios, mientras las autoridades comenzaron a evaluar las consecuencias del movimiento telúrico.

El sismo se registró a las 12.56, hora local, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, a unos 10 kilómetros de profundidad, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La magnitud fue revisada después de las primeras mediciones, que habían estimado un movimiento de hasta 8 grados.

En Ciudad de Panamá, el temblor se sintió en edificios y oficinas, lo que llevó a numerosas personas a salir a la calle por precaución. Las escenas registradas reflejaron la preocupación de los habitantes ante un movimiento de gran intensidad, poco habitual en la capital.

Daños en edificios y nuevas réplicas

Las consecuencias más visibles se reportaron en las provincias centrales. En Penonomé, en la provincia de Coclé, se registraron daños en construcciones, incluida una torre de la iglesia San Juan Bautista, además de afectaciones en el Hotel Dos Continentes y en el edificio de la Gobernación. También se informaron daños en viviendas y otras estructuras.

Después del movimiento principal se produjeron nuevas réplicas, algunas de magnitud considerable, que mantuvieron en alerta a la población. Los equipos de emergencia continuaron con las inspecciones para establecer el alcance de los daños y determinar si existían riesgos para las personas que regresaran a sus viviendas o lugares de trabajo.

Hasta los últimos reportes disponibles, no se habían confirmado víctimas fatales, aunque sí se informó sobre personas heridas y afectaciones materiales.

Suspendieron actividades y monitorearon el riesgo de tsunami

Como medida preventiva, se dispuso la suspensión de clases en el turno vespertino y se evacuaron distintos edificios. También hubo interrupciones temporales de algunos servicios y se realizaron controles de seguridad en infraestructuras estratégicas. El Canal de Panamá, en tanto, continuaba operando con normalidad.

Tras el terremoto, se emitieron alertas por posible tsunami para sectores de las costas del Pacífico de varios países de América. Los avisos fueron revisados posteriormente y algunas advertencias se levantaron luego de evaluar el riesgo. En Chile, las autoridades establecieron medidas preventivas para Isla de Pascua.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió mantener la calma y activó medidas para atender la emergencia. Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades siguen atentas a las réplicas y a posibles daños adicionales.