El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el ingreso del frente frío se percibirá con fuerza a partir de la tarde. Las estimaciones oficiales de la institución indican que el bloque de mayor inestabilidad climática se concentrará entre las 15.00 y las 21.00 de este viernes.

El organismo central estatal pidió extrema precaución a los conductores que circulen por rutas de la provincia durante esas horas. El informe institucional detalló que las velocidades sostenidas se ubicarán entre los 40 y 60 km por hora en diferentes sectores del mapa local.

El fenómeno afectará de manera directa al Gran San Juan con ráfagas generalizadas que oscilarán entre los 60 y 69 km por hora. El reporte de la entidad detalla que la intensidad podría superar el techo de los 80 km por hora en sectores completamente abiertos.

El repentino cambio de masa de aire generará un marcado descenso térmico que se sentirá con mayor nitidez hacia la noche. La temperatura bajará bruscamente hasta alcanzar registros cercanos a los 14º en las últimas horas de la jornada según las proyecciones informadas por los previsores.

Para las zonas precordilleranas de la provincia el peligro principal estará asociado a la presencia del viento Zonda de forma simultánea. En esos departamentos las ráfagas del sector oeste podrían alcanzar velocidades extremas de entre 70 y 110 km por hora según la advertencia gubernamental.