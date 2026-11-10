Viento en San Juan: horario de la llegada y departamentos afectados

La jornada en la provincia de San Juan se verá afectada por un fuerte sistema de vientos que ingresará en diferentes horarios según la zona. El organismo oficial advirtió que la mayor intensidad se registrará durante la mañana en la cordillera, mientras que el resto de los departamentos sentirá el impacto hacia la tarde.

Para la zona cordillerana de Iglesia y áreas de la precordillera de Calingasta, Jáchal, Ullum y Zonda se mantiene un alerta amarilla desde la madrugada. En estos sectores las ráfagas del sector oeste serán extremadamente fuertes y se estima que podrían superar los 100 kilómetros por hora durante las primeras horas.

El viento sur llegará al Gran San Juan y alrededores a partir de las 11:00 con ráfagas leves que irán en aumento con el correr de las horas. Los departamentos de Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía, Pocito, Sarmiento, Caucete, 25 de Mayo, Angaco y San Martín sufrirán los mayores efectos por la tarde.

Hacia la noche el fenómeno meteorológico comenzará a disminuir su intensidad de forma paulatina en toda la región afectada de la provincia. Las ráfagas del sector sur oscilarán entre los 51º y 60º antes de dar paso a un ambiente mucho más fresco para el cierre de la jornada del martes.