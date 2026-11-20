La jornada de este viernes 20 de noviembre estará marcada por el ingreso del viento sur en San Juan, un fenómeno que coincidirá con el esperado arranque de la Fiesta Nacional del Sol. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas mostrarán cambios significativos a lo largo del día, generando inquietud entre quienes planean asistir al predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Durante las primeras horas de la mañana, el viento se mantendrá de forma moderada, con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 km/h y sin ráfagas de consideración. Sin embargo, el escenario cambiará de manera notoria durante la tarde, momento en el que el sistema frontal ganará protagonismo y provocará un descenso en la temperatura ambiente, cuya máxima alcanzará apenas los 27 °C o 28 °C.

El pico de mayor intensidad del viento sur se registrará en la franja comprendida entre las 14:00 y las 19:00 aproximadamente. En ese tramo de la jornada, los vientos sostenidos soplarán entre los 23 y los 31 km/h, acompañados por ráfagas fuertes que podrían alcanzar los 42 km/h e incluso los 50 km/h en distintos sectores del Gran San Juan y departamentos cercanos.

Para tranquilidad de los asistentes a la primera noche de la celebración provincial, el pronóstico indica que el viento perderá fuerza de manera gradual a partir de las 20:00. Cuando comiencen las actividades centrales y los espectáculos musicales en Pocito, las ráfagas intensas ya habrán desaparecido y solo persistirá una brisa leve de alrededor de 20 km/h, sin probabilidad de lluvias.

De todas maneras, las autoridades y los reportes meteorológicos recomiendan a quienes se trasladen hacia el predio llevar un abrigo liviano, ya que el aire fresco se hará sentir con el correr de las horas y la temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 22 °C durante la noche. Asimismo, se sugiere tomar precauciones frente al polvo en suspensión que pueda quedar en el ambiente tras las ráfagas vespertinas.

El panorama climático volverá a complicarse recién durante la jornada del sábado 21 de noviembre, cuando se espera el ingreso de un nuevo frente más inestable. Para la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol sí están pronosticadas ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h junto con la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.