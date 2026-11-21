Después de una jornada con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado, San Juan podría tener un cambio en las condiciones del tiempo este sábado 21 de noviembre, en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas aisladas durante la tarde y chaparrones por la noche, en un día en el que la temperatura máxima alcanzará los 30 °C.

De acuerdo con la actualización del organismo nacional, para este viernes no se esperan precipitaciones en San Juan. Sin embargo, el panorama podría cambiar durante el sábado, cuando la probabilidad de lluvias asciende al 40%. Durante la madrugada y la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 17 °C.

El panorama comenzaría a cambiar durante la segunda mitad del día. Para la tarde, el SMN prevé tormentas aisladas, mientras que durante la noche podrían registrarse chaparrones. Aunque el pronóstico no establece una hora exacta para el comienzo de las precipitaciones, el período de mayor atención será desde la tarde.

A este escenario se sumará el viento. Según los datos difundidos por el SMN, se esperan ráfagas que podrían intensificarse durante la jornada, especialmente hacia la noche.

¿Por qué podría llover en San Juan?

El pronóstico anticipa condiciones de inestabilidad que podrían favorecer el desarrollo de tormentas aisladas. De todos modos, el porcentaje de precipitaciones no significa que vaya a llover en toda la provincia ni que las lluvias estén garantizadas.

Además, las condiciones pueden modificarse con las nuevas actualizaciones meteorológicas. Por eso, resulta importante seguir los reportes oficiales, especialmente para quienes tengan actividades previstas al aire libre.

Cómo estará el tiempo durante el domingo

Para el domingo 22 de noviembre, el panorama previsto es más estable. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 29 °C, con apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones.

De esta manera, la mayor posibilidad de lluvias se concentraría en el sábado, justo en medio del fin de semana de la Fiesta Nacional del Sol 2026, por lo que las condiciones meteorológicas serán un dato importante para quienes planeen asistir a los espectáculos y actividades.