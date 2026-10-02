El Servicio Meteorológico Nacional ratificó la alerta naranja para la provincia de San Juan y las autoridades locales emitieron un aviso urgente a la población para extremar los cuidados, señalando con precisión la franja horaria en la que el fenómeno alcanzará su mayor peligrosidad.

El período de mayor intensidad y riesgo extremo se concentrará durante la noche de este viernes y las primeras horas de la madrugada, específicamente entre las 21:00 de hoy y las 03:00 del sábado 3 de octubre. Si bien el viento comenzará a percibirse con fuerza desde la tarde, a partir de las 15:00, el organismo oficial advierte que el pico de velocidad se dará en la franja nocturna.

Durante esas horas críticas, se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas brutales que podrían superar los 90 kilómetros por hora en varias zonas del territorio provincial.

La tarde marcará el inicio del Zonda severo con un incremento paulatino de la temperatura, caída drástica de la humedad y ráfagas iniciales en torno a los 60 kilómetros por hora. El núcleo duro del evento ocurrirá a partir de las 21:00, momento en el que se registrará la máxima velocidad del viento y una visibilidad casi nula en diversos sectores debido al polvo en suspensión. El fenómeno comenzará a mitigar recién entrada la madrugada del sábado con el posterior ingreso de un frente frío.

Ante la ferocidad prevista para la noche, Protección Civil solicita a los sanjuaninos no salir de sus hogares después de las 21:00 a menos que sea estrictamente necesario. Se recuerda que está estrictamente prohibido encender fuego al aire libre y se insta a asegurar elementos que puedan ser arrastrados por las ráfagas para evitar accidentes graves en la vía pública.