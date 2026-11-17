El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para distintos sectores de la provincia de San Juan durante la jornada de este martes 17 de noviembre. El fenómeno provocará un marcado ascenso de la temperatura con máximas cercanas a los 30°C, ambientes extremadamente secos y una importante reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.

Respecto al horario de vigencia, el parte oficial actualizado establece que el evento se desarrollará en el transcurso de la tarde, específicamente entre las 15:00 y las 20:59. Durante ese período se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h, aunque las ráfagas podrían superar los 70 km/h en los sectores más expuestos.

Las zonas afectadas por esta advertencia comprenden exclusivamente la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, sumándose también los departamentos Ullum y Zonda. En contraste, para el área metropolitana del Gran San Juan se espera circulación de viento del sector sur y sureste sin características de Zonda, antes del ingreso de chaparrones hacia la noche.

Ante la presencia de estas condiciones climáticas adversas, las autoridades recomiendan asegurar elementos sueltos en techos o balcones y evitar actividades al aire libre. Asimismo, se solicita a la población extremar las medidas de precaución al circular por rutas debido a la tierra en el aire y mantener cerrados los ambientes de las viviendas.