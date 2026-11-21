Durante la tarde de este sábado 21 de noviembre, un fuerte viento Zonda azota a la provincia de San Juan y genera serias complicaciones en la circulación vehicular, según advirtieron las autoridades de Vialidad Nacional y el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno climático afecta principalmente a los conductores que intentan transitar por la Ruta Nacional 40, específicamente en toda la zona Norte del territorio sanjuanino.

La compleja situación vial quedó registrada en un video oficial difundido por Vialidad Nacional, donde se observa con claridad el impacto directo del temporal sobre la calzada. En las imágenes enviadas por el organismo estatal se advierte cómo las intensas ráfagas levantan densas nubes de polvo y tierra, dejando amplios sectores de la traza con escasa visibilidad para los automovilistas.

De acuerdo con el último reporte técnico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el viento Zonda sopla en la región con intensidades que oscilan entre los 42 y los 50 kilómetros por hora. Estas condiciones adversas dificultan notablemente la conducción segura y representan un riesgo elevado para quienes se desplazan por las rutas provinciales y nacionales en esta jornada de sábado.

Frente a este crítico panorama y con el objetivo principal de prevenir siniestros viales de gravedad, desde Vialidad Nacional emitieron una advertencia urgente para toda la población. El organismo recomienda directamente no circular por ese tramo de la Ruta Nacional 40 Norte durante estas horas, pidiendo aguardar hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se normalice por completo la visibilidad.