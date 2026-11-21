El viento Zonda modificó el panorama de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Luego de que se suspendieran las actividades de la feria por la alerta meteorológica, el predio del Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, mostraba un escenario distinto al de las jornadas anteriores, mientras los trabajadores continuaban con tareas de organización y acondicionamiento.

El predio de la Fiesta del Sol muestra un paisaje diferente tras el paso del viento Zonda. (Foto: DIARIO HUARPE)

En una recorrida realizada por GRUPO HUARPE, se pudo observar el movimiento del personal en distintos sectores, con trabajos alrededor de los stands, las estructuras y el mobiliario. También había elementos que estaban siendo acomodados y retirados.

Trabajadores realizan tareas de acondicionamiento en las estructuras y los puestos. (Foto: DIARIO HUARPE)

Uno de los puntos que llamó la atención fue el ingreso al predio, donde una de las lonas colocadas sobre una estructura metálica se encontraba desprendida y flameaba con el viento.

El personal trabaja en distintos sectores del predio del Estadio San Juan del Bicentenario. (Foto: DIARIO HUARPE)

La feria suspendida, pero los recitales continúan

La decisión de suspender la feria se tomó luego de la alerta meteorológica por viento Zonda. Sin embargo, la programación de los recitales nacionales de este sábado se mantiene, con las presentaciones previstas de Andrés Calamaro y Diego Torres en el escenario principal.

Por ese motivo, el movimiento en el predio continúa concentrado en los preparativos para los espectáculos y en las tareas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad.

Mientras tanto, los colectivos gratuitos y el estacionamiento funcionan con normalidad para quienes concurran a los recitales.