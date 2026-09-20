Ante la alerta por viento Zonda prevista para este domingo en San Juan, Naturgy recordó cuáles son los canales oficiales disponibles para realizar reclamos por interrupciones del servicio eléctrico o informar situaciones de peligro vinculadas con la red.

La empresa señaló que utilizar estas vías permite registrar cada reclamo y activar los mecanismos de atención correspondientes. Los usuarios pueden comunicarse al 0800 666 3637, ingresar a la Oficina Virtual de Naturgy San Juan o utilizar la aplicación Naturgy SJ OV, disponible para dispositivos iOS y Android.

Desde la distribuidora también insistieron en que cualquier situación que implique riesgo, como cables caídos, postes dañados o transformadores afectados, debe ser reportada sin acercarse ni intentar manipular los elementos.

Recomendaciones ante el viento Zonda

En medio de las fuertes ráfagas previstas para la jornada, Naturgy pidió extremar las precauciones dentro y fuera de los hogares. Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir si no es necesario.

También aconsejaron desconectar aquellos artefactos eléctricos que no estén siendo utilizados y mantenerse alejados de cables caídos, postes o instalaciones eléctricas que presenten daños.

Otra de las recomendaciones es no encender fuego en espacios abiertos, debido a que las condiciones de viento y sequedad pueden favorecer una rápida propagación de las llamas.

Ante cualquier inconveniente con el suministro o una situación que pueda representar un peligro, la compañía pidió priorizar la seguridad personal y realizar el aviso mediante los canales habilitados.

Canales para realizar reclamos

Los usuarios pueden comunicarse al 0800 666 3637, utilizar la Oficina Virtual de Naturgy San Juan o descargar la aplicación Naturgy SJ OV. La empresa también difundió un video instructivo para explicar cómo efectuar un reclamo a través de la plataforma digital.