La Dirección de Protección Civil emitió un reporte oficial donde anticipa que el territorio provincial experimentará la presencia de viento Zonda durante la tarde del miércoles 2 de septiembre. A través de la Alerta Amarilla número 37/26, el organismo detalló que el área se verá impactada por corrientes de aire con velocidades que oscilarán entre 30 y 50 km/h, acompañadas por ráfagas capaces de sobrepasar de forma puntual los 70 km/h.

La irrupción de este fenómeno atmosférico causará un incremento repentino de la temperatura, un descenso marcado de la humedad relativa y una reducción significativa en la visibilidad para el tránsito vehicular.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad y Orden Público difundió una serie de medidas preventivas orientadas a la resguardo de la población. Las autoridades aconsejan mantener una observación constante del entorno para prevenir accidentes con cables caídos, ramas u objetos que se encuentren sueltos, además de instar al cierre y aseguramiento de puertas y ventanas en los hogares.

Respecto de la circulación en la vía pública, se requiere conducir con extremada precaución, conservando la distancia de seguridad entre rodados, empleando la velocidad mínima e impactando la visibilidad mediante el uso permanente de luces bajas.

Asimismo, se pide evitar la permanencia debajo de árboles y estructuras adosadas a las fachadas edilicias, tales como marquesinas, carteles o toldos, y contar siempre con linternas provistas de carga en los domicilios.

La repartición gubernamental hizo especial hincapié en que la peligrosidad de incendios forestales originados por quema de pastizales y residuos resulta sumamente elevada durante estas jornadas. Con el objetivo de contrarrestar estas contingencias, se solicita no arrojar colillas de cigarrillos ni basura en terrenos con alta cobertura vegetal, debido a que el material seco y los elementos inflamables propician la combustión.

De la misma manera, se remarca la necesidad de evitar la realización de fogatas o encender fuego en las cercanías de predios agrícolas. Sobre esta problemática, las autoridades fundamentaron la advertencia al señalar que "los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar".

Para las viviendas emplazadas en sectores rurales, la recomendación oficial consiste en desmalezar los perímetros habitacionales generando callejones limpios superiores a 5 metros que dejen la tierra al descubierto, impidiendo que la propagación de las llamas alcance las estructuras familiares.

Ante la detección de humo, la instrucción inmediata es contactar a Bomberos y poner en marcha un plan de contingencia focalizado en la evacuación rápida de los ocupantes del predio. Se recordó a la comunidad el marco legal vigente subrayando que "quemar hojas o basura está prohibido por ley", y que "todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911". La atención de emergencias generales continuará operativa a través del 911 y de la línea 103 de Protección Civil.